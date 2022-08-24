Toyota почала продавати нову Sienta за 14 000 доларів

У Японії почалися продажі абсолютно нового 7-місного автомобіля Toyota Sienta. У базовій комплектації він коштує 14 190 доларів.

Toyota випускає Toyota Sienta із вересня 2003 року. У ньому поєднуються елементи мінівену, легкого комерційного автомобіля та кросовера. У пресі цю модель називають мікровеном.

Toyota Sienta третього покоління має таку ж довжину та ширину, як модель другого покоління, але висота у неї стала трохи більшою. Toyota стверджує, що тепер у салоні достатньо місця для того, щоби в ньому з комфортом помістилися 7 дорослих людей. Враховуючи розміри Sienta, така заява японського автогіганта здається нам надто оптимістичною.

У салоні з'явилася сучасна цифрова панель приладів і нова інформаційно-розважальна система з сенсорним дисплеєм.

Під капотом знаходиться гібридний 1,5 л бензиновий двигун, який працює разом із варіатором. Витрата палива становить лише 5,5 л на 100 км шляху. Є також версія зі стандартним 1,5 л бензиновим двигуном. Покупці можуть обрати версію з повним приводом.

Нова Toyota Sienta у базовій комплектації з 1,5 л бензиновим двигуном коштує 14 190 доларів. Версія з гібридним 1,5 л мотором та з повним приводом коштує 22 615 доларів.

Нагадаємо, раніше у Мережі показали Toyota Camry нового покоління.