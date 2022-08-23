Електричний Гелендваген першим отримає енергоємну батарею

Новий електричний позашляховик Mercedes-Benz EQG, над яким зараз працюють інженери та дизайнери компанії Mercedes-Benz, може першим отримати нову потужну батарею зі збільшеним запасом ходу. Про це повідомляє англійське видання Autocar.

Електричний Гелендваген першим отримає енергоємну батарею

Нова батарея для електромобілів розроблена спеціалістами Mercedes-Benz за допомогою американської компанії Sila Nanotechnologies. У ній використовується кремнієвий анод, а не графітовий анод, як у сучасних літій-іонних батареях. Завдяки цьому густина енергії збільшена на 20-40%. Тобто при компактних розмірах нова батарея енергоємніша, що дозволить збільшити запас ходу автомобіля.

Така енергоємна батарея використовується в концепті Mercedes-Benz Vision EQXX, який є високотехнологічним електричним седаном. Його офіційна прем'єра відбулася у 2022 році.

Електричний Гелендваген першим отримає енергоємну батарею

Стверджується, що батарея EQXX важить 495 кг, а її ємність становить 100 кВт/год. Тобто вона ємніша і на 30% легша, ніж у серійного Mercedes-Benz EQS.

Нагадаємо, електричний Mercedes-Benz EQG має з'явитися у продажу у 2025 році. Його створюють на основі стандартного Mercedes-Benz G-Class. Він отримає чотири електромотори та збереже позашляхові характеристики стандартного Гелендвагена.

Електричний Гелендваген першим отримає енергоємну батарею

Раніше стало відомо, що Mercedes-Benz відкликає майже 1 млн кросоверів та мінівенів.


Максимов Віталій, Тудей





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