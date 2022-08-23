Стало відомо, коли в Україні з'явиться новий Mitsubishi Outlander

В Україні продажі Mitsubishi Outlander нового, четвертого, покоління можуть розпочатися вже до кінця 2022 року. Про це повідомляє AUTO-Consulting із посиланням на українське представництво компанії Mitsubishi.

Стало відомо, коли в Україні з'явиться новий Mitsubishi Outlander

У повідомленні йдеться про те, що новий Outlander може з'явитися в Україні до кінця 2022 року, але це може статися також у 2023 році.

Нагадаємо, серійне виробництво Mitsubishi Outlander нового покоління почалося у лютому 2021 року. Він побудований на тій самій платформі, що і кросовер Nissan Rogue. Новий Outlander отримав брутальний дизайн у стилі концепту Engelberg Tourer, показаного публіці у 2019 році на Женевському автосалоні.

Стало відомо, коли в Україні з'явиться новий Mitsubishi Outlander

Під капотом знаходиться чотирициліндровий 2,5 л бензиновий двигун потужністю 184 к.с. і 245 Нм куртного моменту, який працює разом з варіатором. Привід – передній чи повний. У Європі, можливо, силова установка буде іншою.

Цей кросовер отримав систему безпеки MI-Pilot Assist. До неї входять кілька систем активної безпеки, у тому числі адаптивний круїз-контроль та система екстреного гальмування. У стандартній комплектації є 11 подушок безпеки.

В Україні зараз Mitsubishi Outlander у базовій комплектації коштує від 879 тисяч гривень. Він оснащується 2,0 л двигуном, який працює разом із варіатором.

Стало відомо, коли в Україні з'явиться новий Mitsubishi Outlander

Раніше стало відомо, що новий Mitsubishi Outlander PHEV на електротязі проїжджає 87 км.


Максимов Віталій, Тудей





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