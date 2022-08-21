В Україні до Дня незалежності показали раритетний "Запорожець": фото та відео

У новій експозиції музею "Машини часу" у Дніпрі до Дня Незалежності України показали раритетний ЗАЗ Перспектива, який існує в єдиному екземплярі, інформує Апостроф.

Про це повідомили в "ТопЖир".

Унікальний автомобіль 1976 року випуску відреставрували й презентували на новій експозиції до Дня Незалежності. У свій час ця машина мала стати просунутою заміною "Запорожцю" - вона мала передній привід і поперечний двигун спереду.

Розробники авто вивчили будову Audi 50, Renault 16 та Ford Fiesta й вирішили створити свій аналог. Довжина ЗАЗ Перспектива становить 3,7 м, ширина 1,54, а висота - 1,47 м. Важить такий автомобіль 700 кг, а всі його деталі запозичені від Жигулів ВАЗ-2101.

ЗАЗ-1102 Перспектива випустили лише в трьох прототипах. Зокрема, у презентованому авто двигун Renault та КПП Audi, а от для серійної моделі призначався мелітопольський мотор.

Інноваційний на той час автомобіль уже був готовий до масового виробництва, але радянські чиновники заборонили його випуск саме через просунутість. Тому прототипи ЗАЗ Перспектива наказали знищити, але один автомобіль вдалося врятувати: його викупив заводський випробувач Іван Кошкін. Зараз чоловіку 90 років, і він вирішив продати раритетне й унікальне авто в музей "Машини часу".

Утім, ЗАЗ продовжили розробляти передньопривідні авто й створили Таврію з таким же індексом: ЗАЗ-1102. Однак варто зауважити, що її виробництво розпочалось аж на 12 років пізніше.


Ліза Бровко, Апостроф





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