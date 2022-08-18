АЗС виправили цінники на пальне: де 18 серпня найдешевший бензин та ДП

В Україні, перед можливим поверненням акцизу на пальне, станом на 18 серпня середні ціни на деякі марки бензину на популярних заправках дещо знизилися, інформує Апостроф.

Які ціни пального на АЗС, за даними Аuto.ria, повідомляє "Апостроф".

Бензин А-95

Середня вартість одного літра бензину марки А-95 залишилась протягом доби на тому ж рівні - на 49,82 копійок. Найдешевше продають такі АЗС: Укр-Петроль – 47,5 грн/л; UPG - 48,9 грн/л; Авіас та Укрнафта за 49 грн/л. Найдорожче продають А-95 на Нефтек - 52,99 грн/л; ОККО та WOG - за 51 грн/л; Shell - 50,8 грн/л.

Дизельне паливо

Середня ціна дизпалива знизилась за день лише на одну копійку - до 53,49 грн/л. Найдешевше відпускає ДП Укр-Петроль – 49,59 грн/л. Також щодо вигідно купувати на Mango - по 51,91 грн/л. На Авіасі та Укрнафті - за 53 грн/л У той же час на ОККО та WOG пропонують купувати ДП за 55 грн/л – це є найбільшою ціною за 18 серпня.

Автогаз

Скраплений газ не представлений на жодній із популярних заправок станом на 18 серпня.

Бензин преміум-класу А-95+

Цей бензин також нема можливості купити на жодній АЗС.

Бензин А-92

Присутній на чотирьох заправках: на АЗС Укргазвидобування - 51; на Катралі - за 49,49; на Авіасі - за 48 грн/л; на ZOG його продають за 45 грн/л – це найдешевша ціна 18 серпня.


Ксенія Срібнянська, Апостроф





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