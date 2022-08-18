АЗС виправили цінники на пальне: де 18 серпня найдешевший бензин та ДП

В Україні, перед можливим поверненням акцизу на пальне, станом на 18 серпня середні ціни на деякі марки бензину на популярних заправках дещо знизилися, інформує Апостроф .

Які ціни пального на АЗС, за даними Аuto.ria, повідомляє "Апостроф".

Бензин А-95

Середня вартість одного літра бензину марки А-95 залишилась протягом доби на тому ж рівні - на 49,82 копійок. Найдешевше продають такі АЗС: Укр-Петроль – 47,5 грн/л; UPG - 48,9 грн/л; Авіас та Укрнафта за 49 грн/л. Найдорожче продають А-95 на Нефтек - 52,99 грн/л; ОККО та WOG - за 51 грн/л; Shell - 50,8 грн/л.

Дизельне паливо

Середня ціна дизпалива знизилась за день лише на одну копійку - до 53,49 грн/л. Найдешевше відпускає ДП Укр-Петроль – 49,59 грн/л. Також щодо вигідно купувати на Mango - по 51,91 грн/л. На Авіасі та Укрнафті - за 53 грн/л У той же час на ОККО та WOG пропонують купувати ДП за 55 грн/л – це є найбільшою ціною за 18 серпня.

Автогаз

Скраплений газ не представлений на жодній із популярних заправок станом на 18 серпня.

Бензин преміум-класу А-95+

Цей бензин також нема можливості купити на жодній АЗС.

Бензин А-92

Присутній на чотирьох заправках: на АЗС Укргазвидобування - 51; на Катралі - за 49,49; на Авіасі - за 48 грн/л; на ZOG його продають за 45 грн/л – це найдешевша ціна 18 серпня.