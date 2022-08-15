Компанія Volkswagen патентує пікап ID.Buzz. У мережу вже просочилося патентне зображення цієї новинки.

27 квітня 2022 року, коли відзначали Всесвітній день дизайну, на сторінці Volkswagen Group у Twitter показали, яким може бути пікап на базі мікроавтобуса VW ID.Buzz. Тепер стало відомо, що німецький автогігант вже патентує дизайн такого пікапа.

Звичайно, патентна заявка ще не означає, що Volkswagen справді серійно випускатиме пікап ID.Buzz. Проте певні кроки у цьому напрямку робляться. До того ж, у минулому Volkswagen виявляв інтерес до створення та випуску на ринок пікапа з електричною силовою установкою.

До речі, створення пікапа на базі мікроавтобуса VW ID.Buzz можна вважати історично обґрунтованим. Декілька десятків років тому укорочена версія VW Type 2 використовувалася в комерційних цілях.

Нагадаємо, у третьому кварталі 2022 року почнеться продаж електричного мікроавтобуса VW ID.Buzz. Компанія Volkswagen називає його ідейним спадкоємцем легендарного T1. Покупцям пропонуватимуть також версію у кузові фургон. Спочатку покупцям запропонують версію з електромотором на 204 к.с. та батареєю на 82 кВт/год. У 2023 році з'являться потужніші версії і з більш ємними батареями.

Раніше стало відомо, що Volkswagen може зняти з конвеєра знаменитий VW Golf.