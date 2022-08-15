Перевірка як в аеропорту: на вокзалі Харкова посилили заходи безпеки

Пасажирів просять прибувати приблизно за годину до відправки потяга, інформує ZN.ua.

Перевірка як в аеропорту: на вокзалі Харкова посилили заходи безпеки
© Укрзалізниця

На залізничний вокзал Харкова із 16 серпня можна буде потрапити лише через так звані «рамки» — комплексні системи огляду із металошукачами, повідомила пресслужба «Укрзалізниці»

«Укрзалізниця посилює заходи безпеки на залізничному вокзалі Харкова. Відзавтра на вокзалі запрацює встановлена комплексна система огляду багажу пасажирів, яка включає в себе два стаціонарні металошукачі, два рентгено-телевізійні інтроскопи та ручні металодетектори», - йдеться в повідомленні.

Таким чином потрапити до вокзалу Харкова буде можливо лише через центральний вхід, а відправка поїздів здійснюватиметься з першої платформи.

В компанії просять пасажирів прибувати на вокзал щонайменше за годину до відправки поїзда, щоб встигнути пройти огляд багажу.

Нагадаємо, така ж комплексна система огляду пасажирів з 9 червня працює на Центральному залізничному вокзалі Києва.


Ірина Знась, ZN.ua





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