Квитки на поїзд «Київ – Варшава» більше не можна буде купувати в касах вокзалів

Укрзалізниця переводить продаж квитків на поїзд №67/68 Київ-Варшава повністю в онлайн-режим з 10 листопада, щоб завадити шахраям у спекулюванні квитками на найпопулярніший наразі міжнародний рейс з України, повідомляється на сайті перевізника.

«Почастішали випадки, коли наші пасажири стають жертвами шахраїв-спекулянтів, які перепродають квитки «з рук» чи в соціальних мережах на своїх сторінках. Крім того, виявлені випадки підроблених проїзних документів. Касири в старому «ручному» форматі ці квитки не реалізовуватимуть: не потрібно буде стояти в чергах та «полювати» на квитки, а в прозорому онлайн-каналі буде можливість відслідковувати та блокувати спекулянтів», - йдеться у повідомленні.

Для групових замовлень створено спеціальний онлайн-канал замовлень, а офіційні делегації, запити від дипломатичних та державних установ обслуговуватимуться у спеціалізованій касі (кількість таких бронювань додатково обмежується, щоб вивільнити максимум квитків пасажирам у доступному всім онлайн-каналі).

Продаж квитків онлайн на напрямки Київ-Варшава та Варшава-Київ відкриватиметься о 08:00 за 20 діб до дати рейсу. Кількість квитків, які можна придбати на поїзд Київ-Варшава-Київ онлайн в одні руки, буде обмежена чотирма квитками на одне замовлення. Бот-акаунти користувачів, які автоматично бронюють серії квитків одночасно, будуть блокуватись IT-системою Укрзалізниці автоматично та незворотно.

Водночас повернення квитків варшавського напрямку, придбаних онлайн, можливе лише в претензійному порядку в касах вокзалу.

«Це дозволяє припинити масовий викуп квитків онлайн через запрограмовані «боти», а потім обмін їх на відповідні іменні квитки для знайдених шахраями пасажирів. Відтепер при поверненні через касу квитки повертатимуться в загальний квитковий пул, доступних для всіх онлайн», - пояснюють перевізники.

Квитки на менш ажіотажні напрямки (наприклад, Київ-Хелм, звідки налагоджено зручну пересадку на Варшаву) можна повертати в звичайному форматі, у тому числі онлайн.