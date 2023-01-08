Автомобіль на автостоянці назвали джерелом підвищеної небезпеки

Автомобіль, який на автостоянці спалахнув через технічну несправність, є джерелом підвищеної небезпеки. До такого рішення у справі №214/7462/20 дійшов Касаційний цивільний суд Верховного Суду України.

У серпні 2020 року в Кривому Розі на автостоянці спалахнув автомобіль Renault Megane. Від нього вогонь перекинувся на сусідній кросовер Mitsubishi Оutlander, який зазнав збитків на суму понад 100 тисяч гривень. Власник Оutlander подав до суду позовну заяву на власника Megane (юридична особа), у якій просив грошову компенсацію.

Справа зрештою потрапила до Касаційного цивільного суду. Судді звернули увагу на те, що автомобіль є джерелом підвищеної небезпеки через його конструктивні особливості. Це означає, що його власник зобов'язаний запобігти заподіянню шкоди іншим особам. При цьому автомобіль на автостоянці збільшує ризик заподіяння шкоди через деякі конструктивні елементи (паливна та електрична системи), оскільки власник не може його повністю контролювати.

Таким чином, не має значення для відшкодування збитків за ст. 1187 Цивільного Кодексу експлуатувався чи ні автомобіль, який завдав шкоди.

Нагадаємо, раніше Сьомий апеляційний адміністративний суд скасував євробляхеру штраф у 1,5 млн грн.