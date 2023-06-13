В Україні шахрай пообіцяв пригнати автомобіль із Європи і привласнив 250 тис. грн

Поліція Чернігівської області шукає інтернет-шахрая, який пообіцяв місцевій мешканці "пригнати" автомобіль з Європи, отримав передоплату у розмірі 250 тис. грн, та перестав виходити на зв'язок. Про це повідомив Відділ комунікації поліції Чернігівської області.

В Україні шахрай пообіцяв пригнати автомобіль із Європи і привласнив 250 тис. грн

За даними досудового слідства, потерпіла в травні 2023 року знайшла в Інтернеті оголошення про продаж автомобіля за привабливою ціною, яка була меншою за ринкову. Автор оголошення обіцяв швидко достоювати євробляху до України. При цьому він висунув умову, що обов'язково потрібно зробити передоплату.

Жінка погодилася з такою умовою. Чому? Очевидно, її привабила доступна ціна. У будь-якому випадку, вона перевела на банківську картку автора оголошення 250 000 гривень як передоплату. Передоплату вона зробив кількома частинами протягом кількох днів.

Після того, як автор оголошення отримав на свою банківську картку 250 тисяч гривень, він перестав виходити на зв'язок. Взяті на себе зобов'язання він не виконав. Незабаром жінка зрозуміла, що її обдурили.

Потерпіла звернулася із відповідною заявою до поліції. Слідчі поліції за цим фактом відкрили кримінальне провадження. За якою статтею – не повідомляється. Очевидно, за статтею 190 Кримінального Кодексу України (Шахрайство).

Наразі правоохоронці встановлюють особу зловмисника, причетного до шахрайських дій. Досудове слідство триває.

В Україні шахрай пообіцяв пригнати автомобіль із Європи і привласнив 250 тис. грн

Це далеко не перший випадок, коли дурять українців, які хочуть купити автомобіль через Інтернет. Зазвичай шахраї розміщують на популярних автомобільних сайтах оголошення про продаж за привабливою ціною автомобілів із Європи. Ціна машини в цьому випадку зазвичай помітно менша, ніж у середньому по Україні.

Звичайно, знаходяться люди, які "клюють" на цю "вудочку" шахраїв. Деякі покупці розуміють, що їх можуть обдурити. Тому шахраї можуть їм показати, наприклад, через месенджер копію нібито свого паспорта. Після цього покупці остаточно втрачають пильність і переказують гроші авторам оголошень, не підозрюючи, що мають справу з шахраями. В результаті вони не тільки не одержують автомобіль, але ще й залишаються без грошей.

Врахуйте, що потрібно з недовірою ставитись до оголошень про продаж автомобілів за надмірно привабливою ціною. Переказуйте гроші тільки після отримання машини та після її огляду (щоб переконатися, що вона перебуває в робочому стані, що вона не має дефектів).

Нагадаємо, в Україні боржникам за кредитами хочуть заборонити продавати автомобілі.


Максимов Віталій, Тудей





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