Допомога евакуйованим у поїздах: кому та скільки виплатять ще на вокзалі

Українці, які їдуть зі сходу на захід і до центру України евакопоїздами, можу розраховувати на допомогу евакуйованим, яку вони отримають одразу на вокзалі після прибуття поїзда. Це буде одноразова підтримка, після якої вже розпочнуться щомісячні регулярні виплати.

Про це повідомляє прес-служба Укрзалізниці.

Українці, які їдуть евакопоїздами зі сходу, матимуть змогу отримати одноразову допомогу, одразу зійшовши з поїзда – просто на вокзалі. У той час, поки вони будуть у дорозі, допомогу оформлять. А одразу після приїзду поїзда на вокзалі її виплатять.

Під час руху поїзда збирають відомості про переселенців, які їдуть в евакуацію. Уточнюють склад кожної сім'ї, наявність у ній дітей та дорослих, які мають інвалідність. Ці оперативно зібрані відомості передають працівникам Укрпошти, і ті вже на вокзалі зустрічають пасажирів з потрібними сумами адресної допомоги кожній родині.

2 тисячі гривень – на кожного дорослого;

3 тисячі гривень – на дитину або дорослого-інваліда.

Розмір такої допомоги становить:

Ця програма діє вже кілька місяців з травня. За цей час таку допомогу на вокзалах отримали вже понад 25 тисяч пасажирів на загальну суму 52 млн гривень.

Згодом евакуйовані українці набувають статусу ВПО і вже щомісяця отримуватимуть виплати. Сума щомісячних виплат така сама: 2000 та 3000 гривень.

Нагадаємо, деякі українці зможуть ще до кінця року отримати одноразову виплату у розмірі 12 тисяч гривень.