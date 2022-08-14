Український умілець створив плаваючий трактор для риболовлі: відео диво-винаходу

Житель Черкаської області Володимир Жупінас створив трактор, який плаває по воді. На борту трактора у цей час можуть перебувати близько п'яти пасажирів. Він витримує 650 кілограмів на плаву.

Про це повідомляє ТСН.

Спереду чудо-винахід нагадує звичайний трактор, а ззаду - причіп із парасолею, стільцями та вудками для рибалок. Над ідеєю Жупінас думав близько п'яти років, а змайстрував цей диво-трактор за минулу осінь.

Так, задні колеса трактора - від "КрАЗА", а передні - від "Джипа". Під алюмінієвою обшивкою – пінопласт, залитий піною, а під іншою - повітряні піддони, а посередині винахідник встановив пропелер. Щоб випливсти на глибину, незвична машина спочатку гребе задніми колесами, а далі запускається пропелер.

Фото: youtube.com/ТСН

Також житель Черкащини запевнив, що трактор-човен не шкодить екології, нічого не підтікає, а вихлопні гази не йдуть у воду. Після водних процедур диво-техніка й далі може рушати працювати у полі, відкрутивши піддони, гепнувши ногою та молотком, а також потрібно замінити колеса.

Жінка Жупінаса повідомила, що на відкриття пішло багато грошей, але не зупиняла його, тому що чоловік дуже впертий. У майбутньому винахідних хоче продовжити модифіковувати трактор ще більше, можливо зробивши його корисним для ЗСУ.


Катерина Глянько, Апостроф





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