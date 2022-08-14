У Мережі показали новий Ford Edge

У Мережі показали нове покоління середньорозмірного кросовера Ford Edge, продаж якого почнеться у 2023 році. Це вже третє покоління американського паркетника.

Ford Edge другого покоління випускають з 2014 року, тож поява його нового покоління вже давно назріла. Зважаючи на все, новий Edge трохи збільшиться в розмірах і отримає дизайн у стилі Ford Evos.

Очікується, що новий Edge матиме не тільки новий дизайн кузова, а й новий салон. У салоні з'являться сучасні системи безпеки та велика кількість різноманітного обладнання. На панелі приладів буде великий дисплей. На жаль, поки що ніяких подробиць про технології та обладнання немає.

У лінійці двигунів буде лише один силовий агрегат. Йдеться про 2,0 л турбомотор EcoBoost потужністю 251 к.с., який працює разом з 8-ступінчастою автоматичною коробкою передач. Привід – передній чи повний.

Нагадаємо, у 2022 році компанія Ford відкликала понад 500 000 кросоверів Ford Edges 2015-2018 років, які оснащуються 2,0 л, 2,7 л, й 3,5 л двигунами та коробками передач 6F35 і 6F55. Причина – можливі проблеми із трансмісією.

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