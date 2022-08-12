Експерт запропонував уніфікувати акциз на бензин, дизель та автогаз

Директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн вважає, що не можна повертати старі акцизи на автомобільне паливо. Натомість він запропонував уніфікувати акциз на бензин, дизельне паливо та скраплений газ.

У березні 2022 року в Україні скасували акциз на паливо та знизили з 20% до 7% ПДВ на паливо. Це дозволило під час воєнного стану знизити ціни на пальне приблизно на 10 гривень за один літр. Тепер Кабмін планує повернути ці податки, оскільки державі потрібні гроші на купівлю зброї та боєприпасів.

Куюн вважає, що акцизи на пальне мають бути уніфіковані. Якщо повернутися до старих ставок, то акциз на бензин буде вдвічі більше, ніж на дизельне паливо і вчетверо більше ніж на автогаз.

На думку експерта, для того, щоб зберегти роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо, потрібно ввести уніфікований акциз у розмірі 100 євро за 1000 літрів (85 євро за скраплений газ). Це спричинить лише подорожчання автогазу приблизно до 33,7 гривень/літр.

Якщо залишити ПДВ на рівні 7%, то такий уніфікований акциз на паливо дасть державному бюджету 42,3 млрд гривень на рік.

Нагадаємо, раніше Сергій Куюн пояснив, чому не можна підвищувати ПДВ на пальне.