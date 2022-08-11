Повернення податків на пальне: експерт дав прогноз щодо росту цін

Україна готується повернути скасовані у березні податки на пальне. Про те, як це вплине на ринок пального та чи можливо відновити платежі в бюджет без істотного підвищення цін, йдеться у матеріалі директора Консалтингової групи «А-95» Сергія Куюна «Повернення податків на пальне: як зібрати та як не втратити».

За словами експерта, посадовці хочуть відновити оподаткування, та в то же час уникнути росту цін на пальне

«Потреби в нас безлімітні, до кінця року необхідно 20 млрд дол., за рахунок акцизів ми не перекриємось у будь-якому разі», — каже на умовах анонімності один із топ-посадовців. Він акцентував увагу на тому, що для уряду також важливі наслідки поновлення податків для населення.

Але як повернути податки та запобігти підвищенню цін?, задається питанням автор статті.

«Ми хочемо повернути податки у період падіння світових цін на енергоносії, щоб уникнути зростання цін для кінцевих споживачів», — цитує автор все того ж високопосадовця.

За словами Сергія Куюна, на початку серпня настав саме такий момент. Ціни на нафту провалилися до 95 дол./бар. Саме це падіння можна використати, щоб закласти державний інтерес без цінового стресу для споживачів.

На думку автора, дієвим кроком у вирішенні непростого завдання збалансування інтересів держави та споживачів є збалансування акцизів на бензин, дизпаливо, скраплений газ (LPG).

«Ще задовго до війни в галузевих колах йшла дискусія щодо необхідності уніфікувати або зблизити ставки. Тоді це в основному аргументували необхідністю збалансувати ринок, який міг дати більше бензину з внутрішніх джерел, і, відповідно, зменшити імпорт як бензину, так й автогазу з Росії та Білорусі. Але війна швидко владнала ці питання: зараз ми не маємо ані імпорту з цих ворожих країн, ані внутрішньої нафтопереробки. Саме час для прагматичного підходу до оподаткування нафтопродуктів», - йдеться в матеріалі.

За словами експерта, сьогодні солідарність суспільства диктує простий принцип: усі мають працювати на бюджет однаково. Неважливо, яке пальне ти використовуєш, за одиницю енергії всі мають платити однаковий податок. Тим більше, як показують розрахунки, йдеться не про космічні цифри.

«Повернення старих ставок, коли акциз на бензин учетверо вищий за податок на скраплений газ та удвічі — за акциз на дизпаливо, штовхатиме ціни на бензин угору, а його використання через підвищену податкову складову падатиме. Як і раніше, незрозуміло, чому споживач бензину має платити в чотири рази більше, ніж той, хто на газу? Машини використовуються ті самі, завдання виконуються однакові — пересування з точки А в точку Б», - зазначає автор.

Держава понад десять років стимулювала низькими акцизами використання скрапленого газу як резервного та альтернативного палива. Це спрацювало: за часткою споживання LPG на транспорті Україна посідає перше місце у світі, а за обсягами входить до п’ятірки світових лідерів (щоправда, до війни).

В ефективності програми газифікації всі переконалися під час нещодавньої кризи на паливному ринку. Імпорт скрапленого газу був налагоджений найоперативніше та рятував ситуацію, коли з постачанням бензину виникли проблеми через дефіцит у Європі та нестачу необхідного транспорту. Цю перевагу українського ринку необхідно обов’язково зберегти.

Та на думку автора, зближення та навіть уніфікація акцизів на автогаз і бензин позиціям першого аж ніяк не загрожує.

«Якщо ми кажемо про оподаткування одиниць енергії, а не обсягу, треба врахувати, що калорійність газу менша, тобто у літрі газу менше енергії, ніж у літрі бензину чи дизпалива (останні два види пального мають майже однакову калорійність). Відповідно, акциз на літр газу має бути меншим, а саме — з коефіцієнтом 0,85 відносно бензину, замінником якого автогаз фактично є», - наголошує Сергій Куюн.

Згадує автор і про «найбрудніше» серед моторних палив – дизель.

«Чому акциз на нього вдвічі менший, ніж на бензин, та й узагалі був дуже низьким з усіх поглядів. Наприклад, його здебільшого використовує промисловість, у якої запас міцності набагато більший, ніж у приватних споживачів. У тарифах на електрику та газ це враховано, а на моторні палива — фактично ні», - зазначає експерт.

Отже, за розрахунками автора, якщо орієнтуватися на збереження поточних роздрібних цін на бензин і дизпаливо, то його забезпечить уніфікований акциз за ставкою 100 євро за 1000 л (відповідно, 85 євро на скраплений газ). Зросте тільки ціна на автогаз до 33,7 грн/л (27,5 грн/л на поточний момент). Прогнозоване співвідношення бензин/газ — 65,5%, що гарантує збереження ефективності його використання для споживачів. При цьому очікуваний обсяг бюджетних надходжень становитиме 3,3 млрд грн на місяць, або 42,3 млрд грн на рік (з ПДВ 7%).

«Щоб вийти на минулорічний «гривневий» показник (85 млрд грн), треба орієнтуватися на уніфіковану ставку на бензин і ДП у розмірі 200 євро (170 євро на газ). При цьому ціна на бензин зросте до 55 грн/л (51 грн на початок серпня), а на ДП втримається в межах 58 грн/л (55 грн зараз). Подорожчає й газ, але збереже попереднє ефективне співвідношення з бензином», - зазначає експерт.

За словами Сергія Куюна, якщо ж орієнтуватися на останні котирування бензину та ДП на рівні 1000 дол./тонна, що на 15% нижче від середньомісячних, які було взято для вищенаведених розрахунків, то навіть ставка 200 євро може минути для споживачів непомітно. Але за умов подальшого зниження світових цін.