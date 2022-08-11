В Україні різко зріс попит на електромобілі

Українці придбали в 2,3 рази більше електрокарів ніж за аналогічний період минулого року

В Україні різко зріс попит на електромобілі
Українці все частіше обирають єлектрокари

У липні значно зріс попит на електрокари. За місяць українці придбали та зареєстрували 1732 електромобіля, а це у 2,3 раза більше, ніж у минулому році та на 64% більше червневого показника. Про це повідомляє Укравтопром.

В той же час нових електромобілів було куплено 11%.

«Найпопулярнішим легковим автомобілем на ринку повністю електричних авто залишається Nissan Leaf. У липні свою першу реєстрацію в Україні пройшли 288 авто цієї моделі», - йдеться в повідомленні.

На другому місці за реєстраціями - Volkswagen е-Golf, їх було зареєстровано 151 штука.

На третьому місці - Volkswagen ID.4 - 134 реєстрації.

Популярними у липні також були RENAULT Zoe (112 шт.) та TESLA Model 3 (75 шт.).

Загалом, в цьому році електромобілі стають все популярнішими серед українців. Українці купили з початку року 5,9 тис електрокарів, що на 34% більше показників 2021 року.


Артем Руденко, ZN.ua





Интересные новости
У Франції помітили новий кросовер Peugeot 408У Франції помітили новий кросовер Peugeot 408
Безкоштовні авіаквитки до Канади: як їх отримати, і що потрібно знатиБезкоштовні авіаквитки до Канади: як їх отримати, і що потрібно знати
Сил буде, як у танка: у США створили унікальний позашляховик, фотоСил буде, як у танка: у США створили унікальний позашляховик, фото
Українські АЗС скорегували ціни на газ: скільки тепер коштує заправити авто з ГБОУкраїнські АЗС скорегували ціни на газ: скільки тепер коштує заправити авто з ГБО
"Цього не повинно було статися": жінка в одну мить знищила цілу родину"Цього не повинно було статися": жінка в одну мить знищила цілу родину
Блок рекламы


Похожие новости
Експерти попередили, що в Україні можуть подорожчати б/в автомобілі
За два тижні в Україні запустять перший залізничний маршрут з європейською шириною коліїЗа два тижні в Україні запустять перший залізничний маршрут з європейською шириною колії
ТОП-5 найбільш популярних в Україні євробляхТОП-5 найбільш популярних в Україні євроблях
Які сімейні авто можна купити в Україні за $9-10 тисяч: названо моделі з "автоматом"Які сімейні авто можна купити в Україні за $9-10 тисяч: названо моделі з "автоматом"
В Україні у 2,5 рази знизилася кількість ДТПВ Україні у 2,5 рази знизилася кількість ДТП
Стало відомо, скільки в Україні вже гібридів та електромобілівСтало відомо, скільки в Україні вже гібридів та електромобілів
В Україні подорожчав Renault DusterВ Україні подорожчав Renault Duster
В Україні буде більше низькоякісного палива – експертВ Україні буде більше низькоякісного палива – експерт
Який штраф діє в Україні за відсутність автомобільної аптечкиЯкий штраф діє в Україні за відсутність автомобільної аптечки
В Україні нові й б/у автомобілі подорожчають на 10%В Україні нові й б/у автомобілі подорожчають на 10%
Последние новости
Подгружаем последние новости