В Україні різко зріс попит на електромобілі

У липні значно зріс попит на електрокари. За місяць українці придбали та зареєстрували 1732 електромобіля, а це у 2,3 раза більше, ніж у минулому році та на 64% більше червневого показника. Про це повідомляє Укравтопром.

В той же час нових електромобілів було куплено 11%.

«Найпопулярнішим легковим автомобілем на ринку повністю електричних авто залишається Nissan Leaf. У липні свою першу реєстрацію в Україні пройшли 288 авто цієї моделі», - йдеться в повідомленні.

На другому місці за реєстраціями - Volkswagen е-Golf, їх було зареєстровано 151 штука.

На третьому місці - Volkswagen ID.4 - 134 реєстрації.

Популярними у липні також були RENAULT Zoe (112 шт.) та TESLA Model 3 (75 шт.).

Загалом, в цьому році електромобілі стають все популярнішими серед українців. Українці купили з початку року 5,9 тис електрокарів, що на 34% більше показників 2021 року.