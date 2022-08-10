У Мережі показали нову Hyundai Sonata

Компанія Hyundai планує в квітні 2023 року офіційно представити оновлену Hyundai Sonata. Незалежні дизайнери у Мережі показали рендерне зображення цієї новинки.

У Мережі показали нову Hyundai Sonata

З 2019 року покупцям пропонують Hyundai Sonata восьмого покоління. Цю модель нещодавно назвали в Південній Кореї "Національним автомобілем", проте її продаж постійно знижується. Натомість продажі Hyundai Grandeur навпаки збільшуються.

У квітні з'явилася оновлена Sonata. У неї тепер є версія Sensuous 1.6 Turbo (Sonata Sport), а також стандартна комплектація із 2,0 л мотором. Але, незважаючи на це, продаж продовжує знижуватися.

За чутками, модель DN8 (внутрішня кодова назва) боси компанії Hyundai визнали невдалою. Тому вона не матиме оновлення. Натомість у 2023 році з'явиться повністю змінена Sonata. При цьому раніше деякі ЗМІ стверджували, що Hyundai Sonata знімуть із конвеєра, а замість неї покупцям пропонуватимуть Hyundai IONIQ 6. Ні. Обидві ці моделі продаватимуться одночасно.

У Мережі показали нову Hyundai Sonata

Hyundai Sonata 2020

Тобто Hyundai у випадку з Sonata вчинить так само, як свого часу вчинив з Grandeur. Буде створено нову Сонату на старій платформі, але з новим дизайном. Цей автомобіль, до речі, має кодову назву DN9. Як він приблизно виглядатиме – показує рендерне зображення.

Нагадаємо, раніше у Мережі показали оновлену Hyundai Elantra.


Максимов Віталій, Тудей





Интересные новости
У Франції помітили новий кросовер Peugeot 408У Франції помітили новий кросовер Peugeot 408
Сил буде, як у танка: у США створили унікальний позашляховик, фотоСил буде, як у танка: у США створили унікальний позашляховик, фото
Аеропорт "Ужгород" найближчим часом не відкриютьАеропорт "Ужгород" найближчим часом не відкриють
Українські АЗС скорегували ціни на газ: скільки тепер коштує заправити авто з ГБОУкраїнські АЗС скорегували ціни на газ: скільки тепер коштує заправити авто з ГБО
"Цього не повинно було статися": жінка в одну мить знищила цілу родину"Цього не повинно було статися": жінка в одну мить знищила цілу родину
Блок рекламы


Похожие новости
Toyota Yaris Cross отримав нову версіюToyota Yaris Cross отримав нову версію
В сети показали возрожденный хэтчбек Таврия от ЗАЗВ сети показали возрожденный хэтчбек Таврия от ЗАЗ
Audi об'єднає A5 Sportback та седан A4 в одну модель? У мережі з'явилися цікаві фотоAudi об'єднає A5 Sportback та седан A4 в одну модель? У мережі з'явилися цікаві фото
Українським водіям запропонували нову послугу онлайнУкраїнським водіям запропонували нову послугу онлайн
У Мережі показали оновлену Hyundai ElantraУ Мережі показали оновлену Hyundai Elantra
Шпигуни вперше показали новий Suzuki SwiftШпигуни вперше показали новий Suzuki Swift
Hyundai розробляє недорогий електричний хетчбекHyundai розробляє недорогий електричний хетчбек
Шпигуни показали оновлений Ford EscapeШпигуни показали оновлений Ford Escape
У Мережі показали ексклюзивні фото нового Honda PrologueУ Мережі показали ексклюзивні фото нового Honda Prologue
В Україні знову почали продавати нові автомобілі MitsubishiВ Україні знову почали продавати нові автомобілі Mitsubishi
Последние новости
Подгружаем последние новости