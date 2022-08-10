У Мережі показали нову Hyundai Sonata

Компанія Hyundai планує в квітні 2023 року офіційно представити оновлену Hyundai Sonata. Незалежні дизайнери у Мережі показали рендерне зображення цієї новинки.

З 2019 року покупцям пропонують Hyundai Sonata восьмого покоління. Цю модель нещодавно назвали в Південній Кореї "Національним автомобілем", проте її продаж постійно знижується. Натомість продажі Hyundai Grandeur навпаки збільшуються.

У квітні з'явилася оновлена Sonata. У неї тепер є версія Sensuous 1.6 Turbo (Sonata Sport), а також стандартна комплектація із 2,0 л мотором. Але, незважаючи на це, продаж продовжує знижуватися.

За чутками, модель DN8 (внутрішня кодова назва) боси компанії Hyundai визнали невдалою. Тому вона не матиме оновлення. Натомість у 2023 році з'явиться повністю змінена Sonata. При цьому раніше деякі ЗМІ стверджували, що Hyundai Sonata знімуть із конвеєра, а замість неї покупцям пропонуватимуть Hyundai IONIQ 6. Ні. Обидві ці моделі продаватимуться одночасно.

Hyundai Sonata 2020

Тобто Hyundai у випадку з Sonata вчинить так само, як свого часу вчинив з Grandeur. Буде створено нову Сонату на старій платформі, але з новим дизайном. Цей автомобіль, до речі, має кодову назву DN9. Як він приблизно виглядатиме – показує рендерне зображення.

Нагадаємо, раніше у Мережі показали оновлену Hyundai Elantra.