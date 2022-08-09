Киян попередили про “паркувальників“-шахраїв

У Києві зараз "працюють" так звані "паркувальники"-шахраї. Про це київських водіїв попередила прес-служба КМДА.

У повідомленні йдеться про те, що зловмисники під виглядом інспекторів із паркування вимагають у водіїв готівку. КМДА закликала киян про всі такі випадки повідомляти поліцію.

Слід зазначити, що у Києві нелегальні паркувальники були, здається, завжди. Проте, тепер їх побільшало, якщо КМДА порушила це питання.

"Паркувальники"-шахраї часто "працюють" біля торгових центрів. Вони вимагають із водіїв гроші за паркування, а якщо їм відмовляють, то погрожують порізати шини.

Нагадаємо, у Києві паркувальників немає вже кілька років. Оплата за паркування проводиться безготівковими платежами у додатку "Київ Цифровий". Однак, досі на муніципальних парковках можна зустріти так званих "паркувальників", які насправді є звичайними шахраями.

Тим часом, у Києві тимчасово перестали брати гроші за паркування на муніципальних майданчиках. По це розповіла прес-служба КМДА. Причина – судовий процес, у якому розглядається питання ціни паркування.

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