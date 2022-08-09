Киян попередили про “паркувальників“-шахраїв

У Києві зараз "працюють" так звані "паркувальники"-шахраї. Про це київських водіїв попередила прес-служба КМДА.

Киян попередили про “паркувальників“-шахраїв

У повідомленні йдеться про те, що зловмисники під виглядом інспекторів із паркування вимагають у водіїв готівку. КМДА закликала киян про всі такі випадки повідомляти поліцію.

Слід зазначити, що у Києві нелегальні паркувальники були, здається, завжди. Проте, тепер їх побільшало, якщо КМДА порушила це питання.

"Паркувальники"-шахраї часто "працюють" біля торгових центрів. Вони вимагають із водіїв гроші за паркування, а якщо їм відмовляють, то погрожують порізати шини.

Киян попередили про “паркувальників“-шахраїв

Нагадаємо, у Києві паркувальників немає вже кілька років. Оплата за паркування проводиться безготівковими платежами у додатку "Київ Цифровий". Однак, досі на муніципальних парковках можна зустріти так званих "паркувальників", які насправді є звичайними шахраями.

Тим часом, у Києві тимчасово перестали брати гроші за паркування на муніципальних майданчиках. По це розповіла прес-служба КМДА. Причина – судовий процес, у якому розглядається питання ціни паркування.

Раніше українців попередили, що бензин та дизельне паливо на АЗС можуть подорожчати на 10%.


Максимов Віталій, Тудей





Интересные новости
У Франції помітили новий кросовер Peugeot 408У Франції помітили новий кросовер Peugeot 408
Сил буде, як у танка: у США створили унікальний позашляховик, фотоСил буде, як у танка: у США створили унікальний позашляховик, фото
Аеропорт "Ужгород" найближчим часом не відкриютьАеропорт "Ужгород" найближчим часом не відкриють
Українські АЗС скорегували ціни на газ: скільки тепер коштує заправити авто з ГБОУкраїнські АЗС скорегували ціни на газ: скільки тепер коштує заправити авто з ГБО
"Цього не повинно було статися": жінка в одну мить знищила цілу родину"Цього не повинно було статися": жінка в одну мить знищила цілу родину
Блок рекламы


Похожие новости
Експерти попередили про можливий дефіцит дешевих б/в авто
Поліція затримала киянина, який зливав паливо з припаркованого автомобіляПоліція затримала киянина, який зливав паливо з припаркованого автомобіля
Киянин продав 16 автомобілів, які взяв в орендуКиянин продав 16 автомобілів, які взяв в оренду
Українських водіїв попередили про нове шахрайствоУкраїнських водіїв попередили про нове шахрайство
Водіїв попередили про появу в Україні нових шахраївВодіїв попередили про появу в Україні нових шахраїв
Кияни скаржаться на проблеми з автомобілями після заправкиКияни скаржаться на проблеми з автомобілями після заправки
Киян здивував незвичайний болід, який роз’їжджає містом
Последние новости
Подгружаем последние новости