Поліція затримала киянина за продаж підроблених “прав“

У Києві поліцейські затримали 27-річного чоловіка, який продавав підроблені посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію автомобілів. Про це повідомив Відділ комунікації поліції Києва.

Поліція затримала киянина за продаж підроблених “прав“

За даними досудового слідства, фігурант створив в Інтернеті сайт із продажу підроблених посвідчень водія та свідоцтв про реєстрацію автомобілів. Вартість своїх послуг він оцінював від 2500 до 7500 гривень, залежно від виду документа. Так, за дублікат посвідчення водія фігурант просив 2500 гривень, а за посвідчення водія категорії B1 – 7500 гривень.

За даними фактами слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) та ч. 3 ст. 358 (Підробка документів, печаток, штампів та бланків, збут або використання підроблених документів, печаток, штампів або бланків). Максимальне покарання за цими статтями – 8 років ув'язнення.

Поліція затримала киянина за продаж підроблених “прав“

Фігуранту вже повідомили про підозру у скоєнні злочинів. Досудове слідство триває.

Нагадаємо, раніше правоохоронці затримали мешканця Житомира, який ввозив в Україну автомобілі як гуманітарну допомогу для ЗСУ, а потім продавав їх усім охочим.


Максимов Віталій, Тудей





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