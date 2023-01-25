Українців попередили про "бензиновий" штраф: за що може покарати поліція

В Україні дозволяється зберігати вдома велику кількість палива для особистих потреб, проте є нюанс.

Перевозити автомобілем певний обсяг небезпечного вантажу заборонено, за це можуть виписати штраф.

Про це повідомили у прес-службі Патрульної поліції Київської області та навели приклад.

Поліцейські зупинили мікроавтобус Volkswagen LT-35, у якому виявили каністру із 2000 л дизельного палива.

Патрульні встановили, що водій не має документів на вантаж, а також він не може пояснити, звідки і куди перевозить паливо.

Водію винесли ухвалу за ч. 1 ст. 132-1 (Порушення правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів) КУпАП.

Загальна ємність вбудованих баків не може перевищувати 1500 л на один транспортний засіб, а ємність бака на причепі не повинна перевищувати 500 л.

"У переносних паливних ємностях (наприклад каністрах) можна перевозити не більше 60 л палива на одну транспортну одиницю", - йдеться у наказі.

Таким чином, якщо на легковому автомобілі водій перевозить понад 60 літрів палива у каністрах, він може отримати штраф у розмірі 510 гривень.