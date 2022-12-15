Водіїв попередили про небезпеку, яка на них чекає взимку

Українські міні-НПЗ в умовах військового стану змішують вироблений ними прямогонний бензин із заводським бензином А-95 та біоетанолом, що взимку може призвести до проблем з автомобілями. Про це розповів директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн.

Він наголосив, що якщо спиртовмісний бензин виробляти і зберігати за технологією, то його можна використовувати і взимку. Однак, на жаль, не всі виробники та трейдери з тих чи інших причин дотримуються технології. Ось і виходить, що українці взимку заправляють свої автомобілі спиртомістким бензином, який завдає шкоди. А все через те, що не дотримується технології його виробництва та зберігання.

За словами Сергія Куюна, зараз приблизно 90% клієнтів СТО скаржаться на проблеми із паливною системою. Вони виникають головним чином через низькоякісне паливо.

Як відрізнити якісний бензин від "бодяги"? На жаль, але для простих водіїв є лише один надійний спосіб убезпечити свого "залізного коня" від палива поганої якості – орієнтуватися на ціну. Якщо паливо дешеве, то велика ймовірність, що має погану якість. Якщо заправлятись на АЗС, які працюють у верхньому ціновому сегменті, то можна бути увареним, що паливо заводської якості.

Експерт підкреслив, що зараз українцям краще не економити на паливі, оскільки ремонт автомобіля коштуватиме набагато дорожче.

Нагадаємо, у грудні 2022 року в Україні змінилася схема реєстрації автомобілів, а також інших транспортних засобів.