Водіїв попередили про небезпеку, яка на них чекає взимку

Українські міні-НПЗ в умовах військового стану змішують вироблений ними прямогонний бензин із заводським бензином А-95 та біоетанолом, що взимку може призвести до проблем з автомобілями. Про це розповів директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн.

Водіїв попередили про небезпеку, яка на них чекає взимку

Він наголосив, що якщо спиртовмісний бензин виробляти і зберігати за технологією, то його можна використовувати і взимку. Однак, на жаль, не всі виробники та трейдери з тих чи інших причин дотримуються технології. Ось і виходить, що українці взимку заправляють свої автомобілі спиртомістким бензином, який завдає шкоди. А все через те, що не дотримується технології його виробництва та зберігання.

За словами Сергія Куюна, зараз приблизно 90% клієнтів СТО скаржаться на проблеми із паливною системою. Вони виникають головним чином через низькоякісне паливо.

Водіїв попередили про небезпеку, яка на них чекає взимку

Як відрізнити якісний бензин від "бодяги"? На жаль, але для простих водіїв є лише один надійний спосіб убезпечити свого "залізного коня" від палива поганої якості – орієнтуватися на ціну. Якщо паливо дешеве, то велика ймовірність, що має погану якість. Якщо заправлятись на АЗС, які працюють у верхньому ціновому сегменті, то можна бути увареним, що паливо заводської якості.

Експерт підкреслив, що зараз українцям краще не економити на паливі, оскільки ремонт автомобіля коштуватиме набагато дорожче.

Нагадаємо, у грудні 2022 року в Україні змінилася схема реєстрації автомобілів, а також інших транспортних засобів.


Максимов Віталій, Тудей





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