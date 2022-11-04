Киянин убив трьох людей через комплект зимових автошин

У Дарницькому районі Києва місцевий мешканець убив трьох людей через комплект зимових автошин. Його засудили до довічного ув'язнення, повідомила прес-служба Київської міської прокуратури.

У суді прокурор довів, що у 2017 році 42-річний киянин, раніше засуджені за особливо тяжкі злочини, вирішив заробити на продажу комплекта зимових шин. Він запропонував продавцеві шин, який був його знайомим, свої посередницькі послуги.

Фігурант продав комплект зимових шин за 3 000 гривень. Гроші він вирішив не віддавати автовласнику та спланував його вбивство.

Зловмисник заманив свого знайомого у безлюдне місце та вбив його сокирою, після чого відрубав голову. Розуміючи, що про зустріч із потерпілим відомо матері вбитого та ще одному знайомому, він вирішив їх убити, щоб позбутися свідків.

Спочатку він проник у квартиру матері вбитого, скориставшись знайденими в нього ключами. Там він убив жінку. Того ж дня зловмисник заманив другого свідка у безлюдне місце та зарубав його сокирою.

Під час судового засідання обвинувачений свою провину не визнав. Але суд, оцінивши надані прокурором докази, визнав його провину повністю доведеною та засудив його до довічного позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Києві псевдоволонтер продавав автомобілі з гуманітарної допомоги для ЗСУ.