В Україні у 2,5 рази знизилася кількість ДТП

З 24 лютого та станом на початок серпня 2022 року в Україні зареєстрували понад 30 000 ДТП. Про це розповів голова Нацполіції України Ігор Клименко.

В Україні у 2,5 рази знизилася кількість ДТП

За його словами, під час війни з РФ кількість аварій на українських дорогах знизилася приблизно у 2,5 рази. Також знизилася кількість загиблих у ДТП – на 30%.

Крім того, з початку повномасштабного вторгнення військ Росії в Україну українські правоохоронці на блокпостах виявили та вилучили понад 1 400 транспортних засобів, які перебували у розшуку.

Із чим пов'язане таке різке зниження кількості ДТП на українських дорогах – Клименко пояснювати не став. Можливо, це сталося через зниження дорожнього трафіку – під час війни на українських дорогах поменшало автомобілів.

В Україні у 2,5 рази знизилася кількість ДТП

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення російських окупаційних військ в Україну задля безпеки відключили систему автофіксації порушень ПДР. Однак після цього стало більше ДТП з вини водіїв, що перевищують швидкісний режим, і тому в середині травня камери автофіксації знову запрацювали. Система автофіксації порушень ПДР зараз працює лише у безпечних містах та областях.

Раніше експерт попередив, що в Україні буде більше низькоякісного палива.


Максимов Віталій, Тудей





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