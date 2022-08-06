В Україні буде більше низькоякісного палива – експерт

В Україні незабаром буде більше низькоякісного палива. Такий прогноз зробив директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн.

За його словами, зараз в Україні спостерігається серйозна конкуренція серед імпортерів та продавців палива. На даний момент у нашій країні налічується 355 імпортерів дизельного палива. Це у 5 разів більше, ніж у 2021 році.

Експерт наголосив, що в Україні ринок скоротився на 30-40%, а АЗС менше не стало. Внаслідок цього почалася серйозна конкуренція серед роздрібних продавців палива.

Куюн попередив, що через збільшення конкуренції на роздрібному паливному ринку можуть постраждати звичайні водії. Яким чином? Справа в тому, що експерт прогнозує збільшення у продажу кількості низькоякісного палива.

Нагадаємо, в Україні з березня 2022 року через воєнний стан не перевіряють паливо на АЗС. Держпродспоживслужба кілька разів зверталася до Кабміну з проханням відновити перевірки якості палива, але поки що безрезультатно. Єдиний вихід для водіїв – купувати бензин та дизельне паливо на перевірених АЗС.

Раніше стало відомо, що на Прикарпатті представники одного з благодійних фондів продавали автомобілі, ввезені як гуманітарна допомога для ЗСУ.