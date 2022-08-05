АЗС виправили цінники на пальне: де 5 серпня найдешевший бензин та ДП

Повномасштабна російсько-українська війна та підвищення Нацбанком офіційного курсу долара на 25% наклали відбиток на ринок палива в Україні. Ціни на бензин, ДП і газ змінюються щоденно. Зокрема, пальне А-95+ виросло в ціні, а газ навпаки здешевшав, інформує Апостроф.

"Апостроф" дослідив ціни на пальне в Україні станом на 5 серпня, посилаючись на дані auto.ria.

Бензин А-95

Середня вартість цього бензину в Україні залишається на рівні 50,07 грн/л, як і вчора, однак на деяких АЗС можна купити дешевше: Укр-Петроль - 48,5 грн/л, а на Авіасі й Укрнафті за 49 грн/л. Найдорожче продають А-95 на Автотрансі за 52,97 грн/л.

Дизельне паливо

ДП присутнє на більшості АЗС України, а його середня ціна складає 54,42 грн/л (на 1 копійку дешевше, ніж 4 серпня). Найдешевше відпускає дизпаливо Укр-Петроль - 52,50 грн/л. Також відносно вигідно купувати на Авіасі, Укрнафті й Mango за 53 грн/л. Водночас на SOCAR пропонують купувати ДП за 56,99 - це найбільша ціна за 5 серпня.

Автогаз

Ціна на автогаз різниться від 26,95 грн/л на Авантажі 7 до 29,50 грн/л на Укргазвидобуванні. Середня ціна - 28,56 грн/л, що на 10 копійок дешевше, ніж вчора, 4 серпня.

Бензин преміум-класу А-95+

Цей бензин можна купити на SOCAR (51,99 грн/л), ОККО (52 грн/л) та Катралі (54,99 грн/л).

Бензин А-92

Він присутній на п'яти АЗС України, зокрема, на Авіасі й ZOG його продають за 48 грн/л - це найдешевша ціна 5 серпня.

Усереднені ціни на АЗС України, вони можуть відрізнятись залежно від регіону


Ліза Бровко, Апостроф





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