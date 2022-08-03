Судно з українським зерном пройшло інспекцію в Стамбулі

Це перший корабель, який рухається узгодженим «зерновим коридором», інформує ZN.ua.

Судно RAZONI з українським зерном пройшло інспекцію Спільного координаційного центру у Стамбулі та готове направлятися до пункту призначення. Про це повідомило Міністерство інфраструктури України.

Зазначається, що корабель RAZONI позавчора, 1 серпня, вийшов з Одеського порту з вантажем української кукурудзи та прямує до порту Триполі в Лівані.

Його зупинка у територіальних водах Туреччини була пов’язана з черговим етапом реалізації «зернової угоди», підписаної в Стамбулі. Зокрема, корабель оглянули на предмет забороненого вантажу.

«Це перше судно, яке йде узгодженим з ООН та Туреччиною «зерновим коридором». Завдяки ЗСУ та портовим службам RAZONI безпечно подолало шлях до Босфору, де пройшло перевірку представникам СКЦ», - заявив Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

За його словами, на прикладі RAZONI остаточно узгоджуються і відпрацьовуються всі необхідні заходи контролю та координації між Україною і підписантами зернової угоди, зокрема, з ООН та Туреччиною.

«Щодо будь-яких перевірок в українських портах чи територіальних водах, то тут наша позиція незмінна – такий контроль залишається виключно за нами. Жодних інспекційних груп, жодних оглядів третіми сторонами», - підкреслив Кубраков.

Також повідомляється, що паралельно відбувається прийом заявок на вхід нових суден до українських портів для завантаження агропродукцією. Зокрема, наразі завантаженими є 17 кораблів, які чекають дозволу на вихід.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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