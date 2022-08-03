Україна отримала італійські бронеавтомобілі SHIELD

В Україну прибули перші італійські бронеавтомобілі MLS SHIELD, які купив Фонд Порошенка разом із іншими волонтерами. Ці бронемашини передадуть до ЗСУ.

Скільки таких бронемашин отримають Збройні сили України – не повідомляється. Раніше в українській пресі йшлося, що йдеться про 11 італійських бронемашин.

MLS SHIELD оснащується 6,7 л турбодизельним двигуном Cummins потужністю 360 к.с. і 1100 Нм крутного моменту, який працює разом із 6-ступінчастою автоматичною коробкою Alison. Такий бронеавтомобіль може подолати вбрід водну перешкоду завглибшки 1,5 метра.

У цей бронеавтомобіль міститься 10 осіб, у тому числі водій (8 місць десантників та переднє пасажирське крісло). У салоні є сучасний тепловізор, лазерні далекоміри, кондиціонер та багато іншого. На даху можна розмістити поворотну турель для кулемета.

Очікується, що бронеавтомобілі MLS SHIELD будуть на озброєнні українських десантників.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Кривому Розі роблять баггі для ЗСУ, які в кілька разів дешевші за їхні європейські та американські аналоги. Випускає ці баггі компанія Coolon Motors, яка до війни розробляла електричну українську вантажівку.