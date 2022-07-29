Чи буде в Україні нова паливна криза: думка експерта

Дефіциту палива на українських АЗС найближчими місяцями не очікується, але восени 2022 року можуть бути обмеження щодо бензину. Такий прогноз зробив провідний експерт енергетичних програм Центру Разумкова Максим Белявський.

Він підкреслив, що навіть восени не потрібно чекати "гострого" дефіциту палива, оскільки держава збільшить постачання, зокрема залізницею.

Білявський вважає, що восени можливі обмеження на бензин, але не дуже сильні. Дефіциту ДП "швидше за все не буде", навіть незважаючи на збільшення попиту з боку аграріїв. Що ж до автогазу, то його ціна, вважає експерт, може навіть знизитися.

Нагадаємо, наприкінці квітня Україну вразила серйозна паливна криза після того, як російські окупанти посилили обстріл нафтобаз, НПЗ та залізниці. До кінця червня паливну кризу практично подолали за рахунок збільшення поставок палива з Європи бензовозами. Так, якщо у травні 2022 року в Україну ввезли лише 300 000 тонн палива, то у червні – у 2 рази більше.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна поступово виходить із паливної кризи. Однак прем'єр-міністр Денис Шмигаль не виключив її повторення.

Тим часом, у ЗМІ з'явилася інформація, що в Україні можуть повернути акциз та ПДВ на пальне.