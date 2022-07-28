Шпигуни показали оновлений Ford Escape

Компанія Ford почала тестувати в США оновлений кросовер Ford Escape, який продаватиметься як модель 2023 року. В Україні цей кросовер продають за назвою Ford Kuga.

Зауважте, що оновлений Ford Escape тестують без камуфляжу. Це означає, що вже незабаром відбудеться його офіційна презентація.

Перед нами Escape у спортивній комплектації ST-Line. Кросовер отримав більш агресивну передню частину з практично абсолютно новою решіткою радіатора, нову світлотехніку, нові задні ліхтарі і нові бампери.

За чутками, оновлений Escape матиме нову інформаційно-розважальну систему з великим сенсорним дисплеєм. Але це не єдина новація в салоні. Фізичних кнопок поменшало, оскільки керування деякими функціями перенесли на дисплей. А ось у лінійці двигунів жодних змін не відбулося. Як і раніше, будуть версії з двигуном внутрішнього згоряння і гібридні версії.

В Україні Ford Kuga 2021 року випуску коштує від 1 059 086 гривень. Він оснащується 1,5 л бензиновим двигуном потужністю 182 к.с., який працює разом із 8-ступінчастою автоматичною коробкою передач.

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