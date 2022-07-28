Шпигуни показали оновлений Ford Escape

Компанія Ford почала тестувати в США оновлений кросовер Ford Escape, який продаватиметься як модель 2023 року. В Україні цей кросовер продають за назвою Ford Kuga.

Шпигуни показали оновлений Ford Escape

Зауважте, що оновлений Ford Escape тестують без камуфляжу. Це означає, що вже незабаром відбудеться його офіційна презентація.

Перед нами Escape у спортивній комплектації ST-Line. Кросовер отримав більш агресивну передню частину з практично абсолютно новою решіткою радіатора, нову світлотехніку, нові задні ліхтарі і нові бампери.

Шпигуни показали оновлений Ford Escape

За чутками, оновлений Escape матиме нову інформаційно-розважальну систему з великим сенсорним дисплеєм. Але це не єдина новація в салоні. Фізичних кнопок поменшало, оскільки керування деякими функціями перенесли на дисплей. А ось у лінійці двигунів жодних змін не відбулося. Як і раніше, будуть версії з двигуном внутрішнього згоряння і гібридні версії.

Шпигуни показали оновлений Ford Escape

В Україні Ford Kuga 2021 року випуску коштує від 1 059 086 гривень. Він оснащується 1,5 л бензиновим двигуном потужністю 182 к.с., який працює разом із 8-ступінчастою автоматичною коробкою передач.

Шпигуни показали оновлений Ford Escape

Раніше стало відомо, що в Україні може з'явиться знаменитий позашляховик Ford Bronco.


Максимов Віталій, Тудей





Интересные новости
У Німеччині запропонували зменшити плату за проїзд в потягах до 1 євроУ Німеччині запропонували зменшити плату за проїзд в потягах до 1 євро
Після підвищення курсу долара деякі АЗС збільшили ціниПісля підвищення курсу долара деякі АЗС збільшили ціни
Автогаз продовжує дешевшати: паливо вже коштує менше 30 грн/літрАвтогаз продовжує дешевшати: паливо вже коштує менше 30 грн/літр
В Україні більше не продаватимуть популярну марку бензинуВ Україні більше не продаватимуть популярну марку бензину
Суд пояснив, хто несе відповідальність за порушення ПДР, зафіксоване камерамиСуд пояснив, хто несе відповідальність за порушення ПДР, зафіксоване камерами
Блок рекламы


Похожие новости
У Мережі показали ексклюзивні фото нового Honda PrologueУ Мережі показали ексклюзивні фото нового Honda Prologue
Українцям показали новий кросовер ЗапорожецьУкраїнцям показали новий кросовер Запорожець
Водителям в Украине показали цены на бензин, дизтопливо и газ в разных областяхВодителям в Украине показали цены на бензин, дизтопливо и газ в разных областях
У Мережі показали, яким буде оновлений Skoda KamiqУ Мережі показали, яким буде оновлений Skoda Kamiq
У Мережі показали новий електричний кросовер JeepУ Мережі показали новий електричний кросовер Jeep
Украинцам показали новые цены на АЗС в разных областяхУкраинцам показали новые цены на АЗС в разных областях
Шпигуни вперше показали Renault Captur CoupeШпигуни вперше показали Renault Captur Coupe
Оновлений VW Touareg тестують у дивному камуфляжіОновлений VW Touareg тестують у дивному камуфляжі
У Мережі показали, якою може бути нова Skoda OctaviaУ Мережі показали, якою може бути нова Skoda Octavia
Китайці показали новий SUV, який може з'явитися в УкраїніКитайці показали новий SUV, який може з'явитися в Україні
Последние новости
Подгружаем последние новости