Citroen почав продавати “народний“ кросовер за 6800 доларів

Французька компанія Citroen почала продавати "народний" кросовер Citroen C3. У базовій комплектації він коштує близько 6800 доларів.

Citroen почав продавати “народний“ кросовер за 6800 доларів

Відразу скажемо, що це новий Citroen C3 продається в Індії. Але така модель є у Південній Америці. Чи продаватиметься така версія C3 в інших країнах – поки не відомо.

Покупцям цей компактний кросовер пропонують у двох комплектаціях – Live та Feel. У лінійку двигунів входять трициліндровий 1,2-літровий атмосферник потужністю 82 к.с. та 115 Нм крутного моменту, а також його турбоверсія потужністю 110 к.с. і 190 Нм крутного моменту. У першому випадку двигун працює разом з 5-ступінчастою механічною коробкою передач, а в другому - з 6-ступінчастою механікою. Привід лише передній.

Citroen почав продавати “народний“ кросовер за 6800 доларів

У базовій комплектації є дві подушки безпеки, задній парктронік, цифрова панель приладів, кондиціонер, передні електричні склопідйомники, 15-дюймові сталеві колісні диски.

У більш дорогій комплектації є інформаційно-розважальна система з 10-дюймовим сенсорним дисплеєм з підтримкою Apple CarPlay і Android Auto. Загалом, комплектації не добре оснащені, але є додаткове обладнання, за яке потрібно заплатити.

Citroen почав продавати “народний“ кросовер за 6800 доларів

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Максимов Віталій, Тудей





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