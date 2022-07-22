В Україні змінять механізм підготовки водіїв: названо 5 основних правил

В Україні з 24 липня підготовка та перепідготовка водіїв зазначає змін. У Міністерстві внутрішніх справ оприлюднили новий механізм, інформує Апостроф .

Про це повідомляє пресслужба МВС у Facebook.

Нова модель підготовки водіїв складатиметься з п'яти наступних кроків: