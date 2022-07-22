2022-07-22
В Україні змінять механізм підготовки водіїв: названо 5 основних правил
В Україні з 24 липня підготовка та перепідготовка водіїв зазначає змін. У Міністерстві внутрішніх справ оприлюднили новий механізм, інформує
Про це повідомляє пресслужба МВС у Facebook.
Нова модель підготовки водіїв складатиметься з п'яти наступних кроків:
- теоретична підготовка в автошколі, де треба отримати свідоцтво, яке чинне один рік (без внутрішнього іспиту);
- теоретичний іспит у сервісному центрі МВС для подальшого проходження практичного навчання;
- навчання в обраній автошколі для практичної підготовки;
- внутрішній практичний іспит, одержання свідоцтва в автошколі, яке буде чинне два роки;
- практичний іспит та отримання посвідчення водія у сервісному центрі МВС.
Ксенія Срібнянська, Апостроф