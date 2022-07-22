В Україні змінять механізм підготовки водіїв: названо 5 основних правил

В Україні з 24 липня підготовка та перепідготовка водіїв зазначає змін. У Міністерстві внутрішніх справ оприлюднили новий механізм, інформує Апостроф.

Про це повідомляє пресслужба МВС у Facebook.

Нова модель підготовки водіїв складатиметься з п'яти наступних кроків:

  • теоретична підготовка в автошколі, де треба отримати свідоцтво, яке чинне один рік (без внутрішнього іспиту);
  • теоретичний іспит у сервісному центрі МВС для подальшого проходження практичного навчання;
  • навчання в обраній автошколі для практичної підготовки;
  • внутрішній практичний іспит, одержання свідоцтва в автошколі, яке буде чинне два роки;
  • практичний іспит та отримання посвідчення водія у сервісному центрі МВС.


Ксенія Срібнянська, Апостроф





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