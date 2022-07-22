В Україні більше не продаватимуть популярну марку бензину

В Україні після початку повномасштабного вторгнення російських окупаційних військ практично повністю припинилися продажі бензину А-92, який раніше мав великий попит серед українців. Директор мережі АЗС Prime Дмитро Леушкін розповів, чому це сталося та чого чекати водіям.

За його словами, бензину А-95 в Україні більше не буде. Принаймні до кінця війни з російськими окупантами. Чому? Справа в тому, що українські НПЗ розбомбили окупанти і тому там неможливо виробляти пальне. У Європі такого палива немає, тому його просто ніде взяти.

Лєушкін зазначив, що тепер в Україні продаватимуть лише бензин А-95 з Європи або місцевий бензин відверто поганої якості. Раніше українські міні-НПЗ використовували присадки з Білорусі, а тепер незрозуміло, де їх купувати. Тому бензин, що виробляється, може бути ще гіршим, ніж до війни.

Експерт закликав українських водіїв купувати бензин лише на перевірених АЗС. Інакше можуть виникнути проблеми із двигуном автомобіля.

Нагадаємо, що зараз в Україні не перевіряють якість палива, яке продають АЗС. Перевірки скасували у березні до кінця воєнного стану.

Раніше стало відомо, що в Україні почали продавати дизельне паливо екологічного класу Євро-3.