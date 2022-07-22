В Україні більше не продаватимуть популярну марку бензину

В Україні після початку повномасштабного вторгнення російських окупаційних військ практично повністю припинилися продажі бензину А-92, який раніше мав великий попит серед українців. Директор мережі АЗС Prime Дмитро Леушкін розповів, чому це сталося та чого чекати водіям.

В Україні більше не продаватимуть популярну марку бензину

За його словами, бензину А-95 в Україні більше не буде. Принаймні до кінця війни з російськими окупантами. Чому? Справа в тому, що українські НПЗ розбомбили окупанти і тому там неможливо виробляти пальне. У Європі такого палива немає, тому його просто ніде взяти.

Лєушкін зазначив, що тепер в Україні продаватимуть лише бензин А-95 з Європи або місцевий бензин відверто поганої якості. Раніше українські міні-НПЗ використовували присадки з Білорусі, а тепер незрозуміло, де їх купувати. Тому бензин, що виробляється, може бути ще гіршим, ніж до війни.

В Україні більше не продаватимуть популярну марку бензину

Експерт закликав українських водіїв купувати бензин лише на перевірених АЗС. Інакше можуть виникнути проблеми із двигуном автомобіля.

Нагадаємо, що зараз в Україні не перевіряють якість палива, яке продають АЗС. Перевірки скасували у березні до кінця воєнного стану.

Раніше стало відомо, що в Україні почали продавати дизельне паливо екологічного класу Євро-3.


Максимов Віталій, Тудей





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