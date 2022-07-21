Що робити, якщо в бензиновий автомобіль залили дизельне паливо

Трапляються випадки, коли, наприклад, через розсіяність оператора АЗС, у паливний бак автомобіля заливають дизельне паливо замість бензину чи навпаки. Під час війни подібні випадки стали траплятися частіше. Сьогодні ми розповімо, що буде, якщо заправили бак не тим паливом і як із цим боротися.

Ви, звичайно, знаєте, що в бензиновому двигуні паливо спалахує від іскри, яку дає свічка запалювання. А ось у дизельних моторах принцип інший – паливо запалюється від високої температури під тиском.

Якщо вам помилково, або з якоїсь іншої причини, залили в двигун не те паливо, то цю проблему потрібно виявити якомога раніше. Від цього безпосередньо залежить, скільки грошей, часу та нервів вам зрештою знадобиться на її усунення.

ДП у бензиновому двигуні

Що буде, якщо дизельне паливо потрапляє у бензиновий двигун? У цьому випадку ви взагалі можете нікуди не поїхати. Але якщо у двигуні чи у самій паливній системі є трохи бензину, то автомобіль заведеться й поїде. Щоправда, недовго. Мотор буде втрачати потужність, посмикуватись і диміти.

У кращому разі цю проблему можна вирішити самому, якщо злити із системи дизельне паливо. Але найчастіше доводиться міняти паливний фільтр, промивати форсунки та чистити систему на станції техобслуговування. Загалом головний біль забезпечений.

Бензин у баку дизельної машини

Якщо в паливний бак, у якому, наприклад, залишилося 20 літрів ДП, залити кілька літрів бензину, то нічого страшного не станеться. Проблеми розпочнуться, коли пропорції зовсім інші на користь бензину. Бензин за принципом розчинника завдаватиме шкоди паливній системі. При високому вмісті бензину в солярці дизель швидко затихне, але шкода вже буде завдана.

Таким чином, якщо замість бензину в паливний бак залити ДП і навпаки, двигун відразу не "помре". Якщо вчасно виявити цю проблему, достатньо буде промити бак, паливні магістралі і поміняти фільтри.

Раніше ми розповіли, як перевірить двигун при купівлі вживаного автомобіля.