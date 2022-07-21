Що робити, якщо в бензиновий автомобіль залили дизельне паливо

Трапляються випадки, коли, наприклад, через розсіяність оператора АЗС, у паливний бак автомобіля заливають дизельне паливо замість бензину чи навпаки. Під час війни подібні випадки стали траплятися частіше. Сьогодні ми розповімо, що буде, якщо заправили бак не тим паливом і як із цим боротися.

Що робити, якщо в бензиновий автомобіль залили дизельне паливо

Ви, звичайно, знаєте, що в бензиновому двигуні паливо спалахує від іскри, яку дає свічка запалювання. А ось у дизельних моторах принцип інший – паливо запалюється від високої температури під тиском.

Якщо вам помилково, або з якоїсь іншої причини, залили в двигун не те паливо, то цю проблему потрібно виявити якомога раніше. Від цього безпосередньо залежить, скільки грошей, часу та нервів вам зрештою знадобиться на її усунення.

ДП у бензиновому двигуні

Що буде, якщо дизельне паливо потрапляє у бензиновий двигун? У цьому випадку ви взагалі можете нікуди не поїхати. Але якщо у двигуні чи у самій паливній системі є трохи бензину, то автомобіль заведеться й поїде. Щоправда, недовго. Мотор буде втрачати потужність, посмикуватись і диміти.

У кращому разі цю проблему можна вирішити самому, якщо злити із системи дизельне паливо. Але найчастіше доводиться міняти паливний фільтр, промивати форсунки та чистити систему на станції техобслуговування. Загалом головний біль забезпечений.

Що робити, якщо в бензиновий автомобіль залили дизельне паливо

Бензин у баку дизельної машини

Якщо в паливний бак, у якому, наприклад, залишилося 20 літрів ДП, залити кілька літрів бензину, то нічого страшного не станеться. Проблеми розпочнуться, коли пропорції зовсім інші на користь бензину. Бензин за принципом розчинника завдаватиме шкоди паливній системі. При високому вмісті бензину в солярці дизель швидко затихне, але шкода вже буде завдана.

Таким чином, якщо замість бензину в паливний бак залити ДП і навпаки, двигун відразу не "помре". Якщо вчасно виявити цю проблему, достатньо буде промити бак, паливні магістралі і поміняти фільтри.

Раніше ми розповіли, як перевірить двигун при купівлі вживаного автомобіля.


Максимов Віталій, Тудей





Интересные новости
Індекс бензину 2022: скільки палива може купити на зарплату звичайний українецьІндекс бензину 2022: скільки палива може купити на зарплату звичайний українець
Український літак розбився в Греції, на борту був небезпечний вантаж: деталі та кадри моменту трагедіїУкраїнський літак розбився в Греції, на борту був небезпечний вантаж: деталі та кадри моменту трагедії
Що потрібно перевірити водієві, якщо його хочуть оштрафувати по TruCAMЩо потрібно перевірити водієві, якщо його хочуть оштрафувати по TruCAM
Украинцам показали новые цены на АЗС в разных областяхУкраинцам показали новые цены на АЗС в разных областях
Стало відомо, скільки євроблях після 1 липня ввезли в УкраїнуСтало відомо, скільки євроблях після 1 липня ввезли в Україну
Блок рекламы


Похожие новости
Дизель впав у ціні: скільки зараз коштує паливо на українських АЗСДизель впав у ціні: скільки зараз коштує паливо на українських АЗС
Поліція розповіла, коли не можна буксирувати автомобіль в УкраїніПоліція розповіла, коли не можна буксирувати автомобіль в Україні
Паливо в Україні - де скасували ліміти і скільки коштує заправити авто бензином, ДП та газомПаливо в Україні - де скасували ліміти і скільки коштує заправити авто бензином, ДП та газом
Поліція затримала киянина, який зливав паливо з припаркованого автомобіляПоліція затримала киянина, який зливав паливо з припаркованого автомобіля
Що потрібно перевірити водієві, якщо його хочуть оштрафувати по TruCAMЩо потрібно перевірити водієві, якщо його хочуть оштрафувати по TruCAM
Чи може пасажир автомобіля отримати компенсацію від страхової, якщо він постраждав у ДТПЧи може пасажир автомобіля отримати компенсацію від страхової, якщо він постраждав у ДТП
Дизельне паливо в Україні може подешевшати на 4-5 грн – експертДизельне паливо в Україні може подешевшати на 4-5 грн – експерт
Що робити, якщо потрапив у ДТП в ЄвросоюзіЩо робити, якщо потрапив у ДТП в Євросоюзі
В Україні знову змінилася ціна на газ для авто: скільки коштує паливоВ Україні знову змінилася ціна на газ для авто: скільки коштує паливо
Як вчинити, якщо електронний техпаспорт не приймають на кордоніЯк вчинити, якщо електронний техпаспорт не приймають на кордоні
Последние новости
Подгружаем последние новости