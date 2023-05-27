У Києві на Осокорках автомобіль наїхав на коляску з немовлям, дитину госпіталізували

У Дарницькому районі столиці, на вулиці Бориса Гмирі водій автомобіля наїхав на коляску з дитиною на нерегульованому пішохідному переході. Дитину госпіталізували до лікарні, з'ясуванням всіх обставин ДТП займатиметься слідчо-оперативна група.

Про це, як передає KВ , йдеться в повідомленні Патрульної поліції Києва.

Згідно з повідомленням, попередньо патрульні встановили, що водій автомобіля Toyota здійснив наїзд на дитину у колясці, з якою її мати переходила дорогу на нерегульованому пішохідному переході на вулиці Бориса Гмирі.

“На місце події одразу вирушили патрульні та медики. Поліцейські забезпечили охорону місця дорожньо-транспортної пригоди, а лікарі ушпиталили дитину”, – йдеться в повідомленні.

З'ясуванням всіх обставин ДТП займається слідчо-оперативна група.

Нагадаємо, на Київщині в селі Зазим’я сталася ДТП за участі п’яти автівок. В результаті автопригоди до лікарні госпіталізували двох дорослих в також двох хлопчиків 4-х та 5-ти років.

Фото: Патрульна поліція Києва