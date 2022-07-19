Поліція розповіла, коли не можна буксирувати автомобіль в Україні

Під час воєнного стану деякі українські водії стикаються із ситуацією, коли автомобіль ламається на дорозі та його необхідно доставити у сервіс. За порушення правил буксирування поліцейські можуть оштрафувати. Патрульна поліція Київської області розповіла, коли не можна буксирувати автомобіль.

Поліція розповіла, коли не можна буксирувати автомобіль в Україні

Отже, якщо у вашого автомобіля відмовила гальмівна система, його не можна буксирувати транспортним засобом, вага якого в 2 рази менша. Така заборона введена з метою безпеки.

Також не можна буксирувати автомобіль на гнучкій зчіпці під час ожеледиці. В іншому випадку збільшується ризик ДТП.

ПДР забороняють буксирувати зчеплені транспортні засоби, якщо їхня загальна довжина понад 22 м (маршрутних транспортних засобів – 30 м).

Поліція розповіла, коли не можна буксирувати автомобіль в Україні

Крім того, ПДР забороняють буксирувати більше одного транспортного засобу або транспортний засіб із причепом. Але поліція може зробити виняток. Тобто необхідне з нею узгодження.

За порушення правил буксирування в Україні передбачено штраф у розмірі 340 гривень. Пам'ятайте, що неакуратне буксирування може призвести до ДТП.

Раніше директор мережі SOCAR Ігор Соколов розповів, що в Україні буде найближчим часом із цінами на бензин, автогаз та дизельне паливо.


Максимов Віталій, Тудей





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