Чотири мережі АЗС відмінили ліміти: які зараз ціни на пальне

Ситуація з паливом в Україні поступово стабілізується, ціни залишаються приблизно на одному рівні, а деякі АЗС поступово знімають ліміти.

Про це повідомляє "Апостроф", інформує Апостроф.

Так, уже чотири мережі заправок Україною вирішили скасувати ліміти на продаж палива, які діяли через сильну паливну кризу в країні. Йдеться про UPG, KLO, WOG та Prime.

"З 15.07 випуск усіх видів пального зі скануванням нашої програми безлімітна. І в бак, і в каністру. Без сканування - 10 л в одне авто", - заявили в прес-службі UPG.

У свою чергу, в KLO заявили про те, що в додатку потрібно знайти найближчий АЗК з пальним у наявності, там - сканувати програму або картку.

Водночас на заправках радять заздалегідь перевіряти наявність палива на заправках за допомогою програми.

Зараз ситуація із цінами виглядає так:

За даними А uto.ria, у Київській області ціни на пальне виглядають так:

В Одесі заправляють за такою ціною:

Ось так виглядає картина на Вінниччині:


Інна Погрібна, Апостроф





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