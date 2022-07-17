Чотири мережі АЗС відмінили ліміти: які зараз ціни на пальне
Ситуація з паливом в Україні поступово стабілізується, ціни залишаються приблизно на одному рівні, а деякі АЗС поступово знімають ліміти.
Про це повідомляє "Апостроф", інформує
Так, уже чотири мережі заправок Україною вирішили скасувати ліміти на продаж палива, які діяли через сильну паливну кризу в країні. Йдеться про UPG, KLO, WOG та Prime.
"З 15.07 випуск усіх видів пального зі скануванням нашої програми безлімітна. І в бак, і в каністру. Без сканування - 10 л в одне авто", - заявили в прес-службі UPG.
У свою чергу, в KLO заявили про те, що в додатку потрібно знайти найближчий АЗК з пальним у наявності, там - сканувати програму або картку.
Водночас на заправках радять заздалегідь перевіряти наявність палива на заправках за допомогою програми.
Зараз ситуація із цінами виглядає так:
За даними А uto.ria, у Київській області ціни на пальне виглядають так:
В Одесі заправляють за такою ціною:
Ось так виглядає картина на Вінниччині: