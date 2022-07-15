Поліція затримала киянина, який зливав паливо з припаркованого автомобіля

У Києві патрульні поліцейські затримали 43-річного місцевого жителя, який зливав паливо із припаркованого автомобіля. Про це у Facebook повідомив Відділ комунікації патрульної поліції Києва.

Вранці 13 липня поліцейські отримали повідомлення від мешканця Дарницького району, який заявив, що на вулиці Ревуцького невідомий чоловік зливає паливо із припаркованого автомобіля.

Коли правоохоронці прибули на місце виклику, вони дійсно побачили чоловіка, який зливав із вантажівки дизельне паливо. Для цього зловмисник використав 10-літрову каністру, яку він з метою маскування встановив у рюкзаку, та шланг.

Поява представників закону виявилася для чоловіка повною несподіванкою. Він не очікував, що таким ранком його можуть спіймати, як кажуть, на гарячому.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу та запросили водія автомобіля. Наразі слідчі дадуть правову кваліфікацію діям затриманого. Сподіваємось, правоохоронці його перевірять на причетність до інших подібних злочинів у столиці.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Києві псевдоволонтер намагався продати два позашляховики, отримані з-за кордону як гуманітарну допомогу для Збройних сил України.