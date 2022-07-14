В Україні споживання палива знизиться на 20% - експерт

В Україні у 2022 році споживання палива знизиться на 20% порівняно з 2021 роком. Такий прогноз зробив директор мережі SOCAR Ігор Соколов.

В Україні споживання палива знизиться на 20% - експерт

За його словами, зокрема, українці у 2022 році щомісяця купуватимуть 800 000 тонн бензину, дизельного палива та автогазу.

Соколов зазначив, що поступово український ринок палива насичується і паливна криза долається. За його словами, дефіцит дизельного палива зникне протягом 1-2 місяців. А ось дефіцит бензину за цей час не зникне, але ситуація з ним значно покращає.

Нагадаємо, українці наприкінці квітня 2022 року зіткнулися із серйозним дефіцитом бензину та дизельного палива через те, що російські окупанти посилили обстріли нафтобаз, НПЗ та залізничної інфраструктури. Трейдерам довелося возити паливо із Європи бензовозами.

В Україні споживання палива знизиться на 20% - експерт

Наразі ніхто з трейдерів не зберігає паливо у великих обсягах на нафтобазах. Запаси в резервуарах на заправках робляться максимум на 7 днів (раніше робили запаси на 14 днів).

Тим часом, у червні 2022 року в Україну ввезли палива вдвічі більше, ніж у травні. Експерти прогнозують подальше збільшення постачання бензину, дизеля та автогазу до нашої країни.

Раніше стало відомо, що активісти звинуватили олігархів у спробі загострити паливну кризу в Україні.


Максимов Віталій, Тудей





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