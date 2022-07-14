Українські АЗС почали продавати бензин у каністри

В Україні мережі АЗС поступово починають продавати паливо у каністри. Такий спосіб продажу поновили на автозаправках мережі BVS.

Українські АЗС почали продавати бензин у каністри

Продаж палива у паливні каністри українські АЗС тимчасово призупинили у квітні, коли почався дефіцит бензину та дизельного палива. Одночасно з цим заходом АЗС запровадили ліміти на продаж палива на добу.

При цьому мережі АЗС продовжували продавати паливо у каністри для спецтранспорту за окремим погодженням.

Ці заходи запровадили для того, щоб знизити кількість повторних заправок автомобілів та черги на АЗС. Крім того, передбачалося, що це допоможе мінімізувати спроби спекуляцій із паливом.

Українські АЗС почали продавати бензин у каністри

Останнім часом в Україні дефіцит бензину та дизельного палива практично не відчувається. Щоправда, це залежить від області та від безпеки в ній.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна поступово виходить із паливної кризи. Однак прем'єр-міністр Денис Шмигаль закликав українців купувати електромобілі, а не машини з ДВЗ, оскільки він не відкидає повторення паливної кризи.

Тим часом, раніше стало відомо, що громадська організація "Стоп корупції" звинуватила олігархів у спробі загострити паливну кризу.


Максимов Віталій, Тудей





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