Автогаз в Україні вже опустився нижче 35 грн за літр

За даними Консалтингової групи "А-95", в Україні середня вартість автогазу вже досягла позначки менше ніж 35 гривень за один літр. Станом на 13 липня середня ціна палива для автомобілів із ГБО у нашій країні становила 34,98 гривень.

Автогаз в Україні вже опустився нижче 35 грн за літр

Найдешевше заправиться автогазом зараз можна на заправках мережі Авантаж. Там таке пальне продають за ціною 32,95 гривень за один літр. Але це середня ціна. На станції БРСМ-Нафта на Черкащині автогаз продавали взагалі за ціною 27,99 гривень за літр.

Найдорожче автогаз продають у мережах Нефтек та SOCAR – 36,99 та 36,98 гривень за один літр відповідно.

Автогаз в Україні вже опустився нижче 35 грн за літр

Експерти пояснюють зниження цін на автогаз тим, що його постачання збільшилося, дефіциту немає. Навпаки, на ринку спостерігається профіцит палива для авто із ГБО. Тому оператори роздрібного паливного ринку змушені знижувати ціни. Є думка, що якщо у липні не збільшиться попит на автогаз, його вартість продовжить знижуватися. Щоправда, не так швидко, як на початку липня.

Раніше стало відомо, що 12 липня в Україні знову запрацювали автозаправки компанії "Укравтогаз", які обслуговують автомобілі з ГБО.


Максимов Віталій, Тудей





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