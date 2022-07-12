До українських портів прибули перші вісім іноземних суден – ВМС ЗСУ

Це стало можливим після звільнення захисниками України острова Зміїний, інформує ZN.ua.

До українських портів прибули перші вісім іноземних суден – ВМС ЗСУ

У порти України вже прибули перші вісім іноземних суден для експорту нашої агропродукції гирлом Бистре суднового ходу річки Дунай–Чорне море. До організації безпечного руху цивільних суден долучилися Військово-морські сили Збройних сил України, повідомляє пресслужба ВМС ЗСУ у Facebook.

Як зазначається, перевезення за допомогою цього каналу стали можливими завдяки тому, що Україна повернула контроль над островом Зміїний.

“Острів має стратегічне значення, оскільки дозволяє контролювати надводну та частково повітряну обстановку на півдні України, чим і користувався окупант блокуючи рух цивільних суден в південній частині нашої країни”, – пояснили в пресслужбі.

У ВМС уточнили, що раніше світовим компаніям доводилося використовувати канал Суліна для експорту української продукції через російську блокаду цивільного судноплавства в Чорному морі. Такий спосіб транспортування призвів до скупчення значної кількості суден і суттєвого перевантаження шляху.


Максим Царук, ZN.ua





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