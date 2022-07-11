У Мережі показали оновлений Volkswagen T-Cross

У Мережі показали рендерне зображення оновленого субкомпактного кросовера Volkswagen T-Cross. У продажу ця новинка з'явиться у 2023 році.

Серійне виробництво Volkswagen T-Cross розпочалося у 2019 році. Це найменший кросовер у модельній лінійці Volkswagen. У Європі його продають під назвою T-Cross, в Індії – під назвою Taigun, а в Китаї він відомий як Acqua.

Зважаючи на все, оновлений Volkswagen T-Cross отримає трохи змінені передні фари, тонкішу радіаторну решітку, новий бампер, а також нові задні ліхтарі. Салон оброблять якіснішими матеріалами. Очікується, що вже в базовій комплектації буде цифрова панель приладів. Буде модернізовано інформаційно-розважальну систему.

У Мережі показали оновлений Volkswagen T-Cross

У лінійці двигунів нічого не змінюватимуть, швидше за все, не будуть. Ці мотори ніяких нарікань не викликають, до того ж вони досить продуктивні та ефективні.

В Україні компанія Volkswagen зараз продає Volkswagen T-Cross у базовій комплектації за ціною від 704 454 гривні. Він оснащується 1,0 л бензиновим двигуном потужністю 115 к.с., який працює разом із 7-ступінчастою коробкою передач DSG.

Раніше стало відомо, що Volkswagen почав тестувати оновлений компактний кросовер VW Tiguan.


Максимов Віталій, Тудей





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