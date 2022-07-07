Медведчук "допоможе" українській армії: його літак та гвинтокрил передали ЗСУ

Майно заарештованого кума Володимира Путіна, проросійського нардепа Віктора Медведчука передали на потреби Збройних сил України - йдеться про літак і гелікоптер, вилучений у родини колаборанта, інформує Апостроф.

Про це повідомила у Telegram прес-служба МВС України.

Оперативники Департаменту та слідчі Головного слідчого управління Нацполіції вилучили гелікоптер та літак, якими користувалася родина Віктора Медведчука. За клопотанням Офісу Генерального прокурора на вилучене майно було накладено арешт - його передали на потреби Збройних сил України.

Зазначається, що процедура проходила в рамках кримінального провадження, що розслідуються за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 (зловживання владою чи службовим становищем) та ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.


Євген Устименко, Апостроф





Интересные новости
В Україні подорожчають авто з пробігом і стане складніше отримати праваВ Україні подорожчають авто з пробігом і стане складніше отримати права
Компактні та економні: які легкові авто та за якою ціною продають в УкраїніКомпактні та економні: які легкові авто та за якою ціною продають в Україні
Знайдено уламки: у Росії впав черговий літак, що відомо на даний моментЗнайдено уламки: у Росії впав черговий літак, що відомо на даний момент
Побили рекорд "нульового" розмитнення: названо найдорожчого суперкара, безплатно ввезеного в УкраїнуПобили рекорд "нульового" розмитнення: названо найдорожчого суперкара, безплатно ввезеного в Україну
З липня в Україні почали діяти нові умови автострахуванняЗ липня в Україні почали діяти нові умови автострахування
Блок рекламы


Похожие новости
Знайдено уламки: у Росії впав черговий літак, що відомо на даний моментЗнайдено уламки: у Росії впав черговий літак, що відомо на даний момент
В Якутії розбився вертоліт і два літаки: подробиці того, що відбуваєтьсяВ Якутії розбився вертоліт і два літаки: подробиці того, що відбувається
П'яний водій запропонував поліцейським 50 л палива, щоб його не штрафувалиП'яний водій запропонував поліцейським 50 л палива, щоб його не штрафували
Подарунок для ЗСУ: український бізнесмен віддав власний гвинтокрилПодарунок для ЗСУ: український бізнесмен віддав власний гвинтокрил
Украинским военным передали отечественные байки: как они выглядятУкраинским военным передали отечественные байки: как они выглядят
Украинским бойцам передали скоростные "бандеробайки": фотоУкраинским бойцам передали скоростные "бандеробайки": фото
Арестованную в Хорватии яхту Медведчука передадут АРМА, - ОПАрестованную в Хорватии яхту Медведчука передадут АРМА, - ОП
Самолет Медведчука уже работает на защиту Украины, - секретарь СНБОСамолет Медведчука уже работает на защиту Украины, - секретарь СНБО
Український винахідник власноруч робить всюдиходи для армії
Украинским пограничникам передали из США 40 пикапов MitsubishiУкраинским пограничникам передали из США 40 пикапов Mitsubishi
Последние новости
Подгружаем последние новости