Медведчук "допоможе" українській армії: його літак та гвинтокрил передали ЗСУ

Майно заарештованого кума Володимира Путіна, проросійського нардепа Віктора Медведчука передали на потреби Збройних сил України - йдеться про літак і гелікоптер, вилучений у родини колаборанта, інформує Апостроф .

Про це повідомила у Telegram прес-служба МВС України.

Оперативники Департаменту та слідчі Головного слідчого управління Нацполіції вилучили гелікоптер та літак, якими користувалася родина Віктора Медведчука. За клопотанням Офісу Генерального прокурора на вилучене майно було накладено арешт - його передали на потреби Збройних сил України.

Зазначається, що процедура проходила в рамках кримінального провадження, що розслідуються за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 (зловживання владою чи службовим становищем) та ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.