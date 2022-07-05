Уперше за довгий час: в Україні стрімко падають ціни на бензин

В Україні станом на 5 липня автозаправні станції стрімко знизили ціни на бензин та автогаз. Вартість пального вперше за довгий час впала нижче 38 гривень за літр, інформує Апостроф.

Про це свідчить інформація Консалтингової групи "А-95", яка щодня проводить моніторинг ринку, пише Enkorr.

Зокрема, на мережах АЗС ОККО та WOG ціна на автогаз впала на одну гривню - до 36,99 та 36,98 відповідно. На мережі KLO знизилась вартість на 1,39 гривні - до 36,40 гривень за літр.

Впали ціни на автогаз і в таких мережах: Shell, "БРСМ-Нафта", "Автотранс", Chipo, "Катрал" та "Авантаж 7".

Дефіцитним на ринку залишається бензин марки А-95+, його практично нема ніде.

Середня вартість бензину марки А-95 - 50,61 гривні за літр, дизельне паливо коштує 56,39 гривні за літр.

Бензин марки А-92 у середньому продають на АЗС по 49,50 гривні за літр.


Ксенія Срібнянська, Апостроф





Интересные новости
В Україні подорожчають авто з пробігом і стане складніше отримати праваВ Україні подорожчають авто з пробігом і стане складніше отримати права
Компактні та економні: які легкові авто та за якою ціною продають в УкраїніКомпактні та економні: які легкові авто та за якою ціною продають в Україні
Знайдено уламки: у Росії впав черговий літак, що відомо на даний моментЗнайдено уламки: у Росії впав черговий літак, що відомо на даний момент
Під Києвом вибухнув міст, є жертви: перші подробиціПід Києвом вибухнув міст, є жертви: перші подробиці
Директора мережі АЗС оштрафували за продаж бодяжного бензинуДиректора мережі АЗС оштрафували за продаж бодяжного бензину
Блок рекламы


Похожие новости
Украинские АЗС переписали ценники на бензин, дизельное топливо и газ в начале неделиУкраинские АЗС переписали ценники на бензин, дизельное топливо и газ в начале недели
В Україні оновили ціни на паливо: скільки коштують бензин, ДП та газВ Україні оновили ціни на паливо: скільки коштують бензин, ДП та газ
В Україні подорожчала "автоцивілка": який зараз розмір виплатВ Україні подорожчала "автоцивілка": який зараз розмір виплат
В Україні оновили ціни на АЗС: скільки коштують бензин, ДП та автогазВ Україні оновили ціни на АЗС: скільки коштують бензин, ДП та автогаз
Мережі АЗС продовжують скасовувати ліміти на продаж бензинуМережі АЗС продовжують скасовувати ліміти на продаж бензину
Компактні та економні: які легкові авто та за якою ціною продають в УкраїніКомпактні та економні: які легкові авто та за якою ціною продають в Україні
Байден закликав власників АЗС знизити ціни на пальне "прямо зараз"Байден закликав власників АЗС знизити ціни на пальне "прямо зараз"
В Україні подорожчають авто з пробігом і стане складніше отримати праваВ Україні подорожчають авто з пробігом і стане складніше отримати права
В Україні не зупиняється падіння цін на гуртовому ринку палива та автогазу: як вплинуть на ситуацію жнива - прогнозВ Україні не зупиняється падіння цін на гуртовому ринку палива та автогазу: як вплинуть на ситуацію жнива - прогноз
В Україні почали скасовувати ліміти на купівлю бензинуВ Україні почали скасовувати ліміти на купівлю бензину
Последние новости
Подгружаем последние новости