Уперше за довгий час: в Україні стрімко падають ціни на бензин

В Україні станом на 5 липня автозаправні станції стрімко знизили ціни на бензин та автогаз. Вартість пального вперше за довгий час впала нижче 38 гривень за літр, інформує Апостроф .

Про це свідчить інформація Консалтингової групи "А-95", яка щодня проводить моніторинг ринку, пише Enkorr.

Зокрема, на мережах АЗС ОККО та WOG ціна на автогаз впала на одну гривню - до 36,99 та 36,98 відповідно. На мережі KLO знизилась вартість на 1,39 гривні - до 36,40 гривень за літр.

Впали ціни на автогаз і в таких мережах: Shell, "БРСМ-Нафта", "Автотранс", Chipo, "Катрал" та "Авантаж 7".

Дефіцитним на ринку залишається бензин марки А-95+, його практично нема ніде.

Середня вартість бензину марки А-95 - 50,61 гривні за літр, дизельне паливо коштує 56,39 гривні за літр.

Бензин марки А-92 у середньому продають на АЗС по 49,50 гривні за літр.