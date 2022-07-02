В Україні почали скасовувати ліміти на купівлю бензину та дизельного палива. Надала приклад мережа АЗС WOG, яка з 1 липня 2022 року почала продавати водіям паливо без обмежень.

Щоправда, щоб заправляти автомобіль без обмежень на заправках WOG у водія повинна бути активована програма лояльності Pride. Якщо її немає, то продовжує діяти ліміт на продаж палива.

Потрібно зазначити, що користувачі Facebook залишили критичні зауваження під новиною про те, що мережа АЗС WOG відмінила ліміти на продаж палива за програмою лояльності. Багато хто зазначає, що ліміти прибрали, а бензину на заправках немає.

Нагадаємо, ліміти на продаж палива українські АЗС запровадили наприкінці квітня, через те, що виник дефіцит бензину та дизельного палива внаслідок обстрілів російськими окупантами нафтобаз, НПЗ та залізничної інфраструктури. Справа дійшла до того, що ліміт становив 10 літрів палива на автомобіль щодня.

Народний депутат Андрій Герос заявив, що вже в липні в Україні може стабілізуватися ситуація з паливом, а АЗС можуть зняти обмеження на продаж бензину та дизельного палива. Він зазначив, що у червні в Україну ввезли на 50% більше палива, ніж у травні.

Раніше ми розповіли про те, що в Україні закінчилося безкоштовне розмитнення автомобілів на іноземних номерах.