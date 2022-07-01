Що робити українцям, які не встигли безкоштовно розмитнити автомобіль до 1 липня: 4 варіанти

З 1 липня 2022 року розмитнення автомобілів на іноземних номерах стало платним. Але багато українців не встигли безкоштовно розмитнити куплені в Європі машини, наприклад через величезні черги на кордоні. Є кілька варіантів, що зробити з автомобілем, який не встигли безкоштовно легалізувати.

По-перше, можна залишити автомобіль у Польщі та спробувати там його продати. Врахуйте, що автомобіль у цьому випадку доведеться залишити на стоянці, а вони, звичайно, платні (приблизно 20 злотих на добу). У цьому варіанті є свої переваги та недоліки. Головний недолік – продати автомобіль із вигодою для себе буде важко.

По-друге, можна оформити реекспорт, тобто вивезти автомобіль із України. При цьому не стягується вивізне мито та не застосовуються заходи нетарифного регулювання.

По-третє, можна передати автомобіль на склад митниці або на склад тимчасового зберігання. Для чого це потрібно? Так у вас з'явиться час для збирання грошей на розмитнення.

По-четверте, можна віддати автомобіль на користь держави. Деякі українці так раніше й робили.

І, нарешті, можна оформити автомобіль за звичайною процедурою, сплативши всі необхідні платежі.

Нагадаємо, раніше експерти Інституту досліджень авторинку заявили, що системі розмитнення автомобілів на іноземних номерах в Україні потрібна комплексна реформа.