В Україні закінчилося безкоштовне розмитнення євроблях

З 1 липня 2022 року в Україні закінчився період безкоштовноuj розмитнення автомобілів на іноземних номерах. Тепер українцям доведеться платити за легалізацію євроблях до 200-300% від їхньої вартості.

Безкоштовне розмитнення автомобілів на іноземних номерах діяло в Україні майже три місяці - з початку квітня по 30 червня 2022 року. За цей час в Україну ввезли та безкоштовно розмитнили понад 211 000 автомобілів.

Очікувалося, що ця пільга діятиме до скасування військового стану, якbq запровадили після початку повномасштабного вторгнення в Україну російських окупаційних військ. Однак, несподівано у червні Кабмін ухвалив рішення скасувати цю пільгу, подав до Верховної Ради відповідний законопроект, а народні депутати його затвердили.

Президент Володимир Зеленський цей закон підписав, його опублікували у державних ЗМІ і він набув чинності. Тепер за розмитнення автомобілів українцям знову потрібно сплачувати всі податки.

У Верховній Раді зараз є кілька законопроектів, які так чи інакше пропонують продовжити безкоштовнt розмитнення. Наприклад, нардепи від політичної партії "Слуга народу" пропонують залишити безкоштовнt розмитнення євроблях для учасників бойових дій та для осіб, автомобілі яких знищені під час війни.

Раніше експерти заявили, що системі розмитнення автомобілів потрібна комплексна реформа.