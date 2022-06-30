Автогаз на АЗС: ціни відреагували на зміни, пов'язані з оптовими партіями

Вартість палива на АЗС знижується.

Ціни на автогаз знижуються на АЗС в Україні. Це пов'язано зі збільшенням кількості пропозицій імпортного палива, повідомляє "Нафторинок".

Уточнюється, що 29 червня на станціях OKKO та WOG автогаз подешевшав на 2 грн/л, до 40,0 грн/л. З початку тижня на 0,5-2 грн/л ціни коригували у мережі БРСМ-Нафта до 38,0-39,0 грн/л у західних областях та 40,0 грн/л в інших регіонах.

Також протягом другої декади зменшувалися ціни на АЗС Shell: середня ціна знизилася на 2,91 грн/л до 40,33 грн/л. На більшості АЗС встановлено ціну 40 грн/л. Оператор Avantage7 знизив вартість на 2,42 грн/л, у середньому 37,33 грн/л. Зокрема, мережа має мінімальний цінник в Україні - 35,95 грн/л на станціях у Волинській, Рівненській та Чернівецькій областях.

Крім цього, значне зниження цін здійснювалось на АЗС локальних та регіональних мереж. Таким чином, на початку другої декади червня середня вартість LPG на АЗС в Україні зменшилася на 1,28 грн/л (-3%) до 40,68 грн/л.

За даними видання, динаміка зумовлена збільшенням кількості пропозицій імпортного пропан-бутану та зниження вартості оптових партій. Так, за інформацією трейдерів, протягом другої декади червня ціна газу на умовах самовивезення зменшилась приблизно на 15%: з 59 100 - 70 000 грн/тонна до 51 000 - 58 000 грн/тонна.


Олена Середа, ZN.ua





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