Україна відродить свою "Мрію", відомий мільярдер готовий допомогти: "Вже опрацьовуємо проект"

Легендарний літак» Мрія " відродять після того, як він був знищений російськими снарядами.

Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія. 29 червня Україну відвідав засновник компанії Virgin Galactic, відомий мільярдер Річард Бренсон. Під час візиту його зацікавив проект будівництва нового літака «Мрія».

"Ми вже зараз опрацьовуємо проект будівництва нового літака, який після війни поставить ще багато рекордів. Але будучи вже оновленим, на базі сучасного цифрового обладнання, що дозволить "Мрії» стати ще сильнішими", - розповів Арахамія.

За його словами, вони обговорювали можливості будівництва нового найбільшого в світі літака, а також потенційну співпрацю в космічній сфері.

Арахамія повідомив, що Бренсон висловив готовність допомагати Україні всім, чим зможе. При цьому, бізнесмен був вражений українським оптимізмом і бажанням планувати проекти в сфері авіакосмічного будівництва в такий важкий для країни час

Як відомо, літак Ан - 225 "Мрія" був найбільшим літаком у світі і єдиним у своєму роді. За час його експлуатації він встановив 240 світових рекордів. На жаль, літак був знищений в результаті російських бомбардувань Київської області в лютому цього року.