Українських водіїв закликали “не підвозити“ Путіна

В Україні збільшилися постачання бензину та дизельного палива, але водіям все одно потрібно економити паливо і не їздити без необхідності й поодинці. З таким закликом виступив голова парламентського комітету з питань енергетики Андрій Герос.

Українських водіїв закликали “не підвозити“ Путіна

Він підкреслив, що якщо водій їде у своєму автомобілі один, то він "підвозить" Путіна, тобто непрямим чином допомагає Кремлю, який намагається залишити Україну без палива.

Герос закликав українських водіїв оптимально використати ресурс і якщо є необхідність поїздки, то найкраще поєднатися і взяти з собою попутників, яким теж треба їхати.

Зазначимо, у червні 2022 року в Україну різко збільшилося ввезення палива – було завезено близько 600 000 тонн. Найбільше завезли дизельного палива – 400 000 тонн. Решта – бензин та автогаз.

Українських водіїв закликали “не підвозити“ Путіна

У травні в Україну ввезли лише 300 тисяч палива. Тобто його постачання збільшилося на 50%. Герос вважає, що якщо ця тенденція збережеться, то вже у липні українські мережі АЗС почнуть скасовувати ліміти на продаж палива.

Тим часом, на думку деяких експертів, Україні з урахуванням потреб ЗСУ та аграріїв потрібно щодня ввозити 25-27 000 тонн палива. У травні ця цифра складала 15 00 тонн палива щодня.

Раніше повідомлялося, що кілька мереж АЗС знизили вартість палива для автомобілів із ГБО.


Максимов Віталій, Тудей





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